Porsche припиняє випуск автомобілів з дизельними двигунами
Німецький автовиробник Porsche припиняє випускати автомобілі з дизельними двигунами.
Про це під час інтерв'ю повідомив керівник Porsche Олівер Блуме.
Рішення є наслідком "дизельгейту" - скандалу навколо концерну Volkswagen, частиною якого є Porsche.
У 2015 році стало відомо, що понад 11 мільйонів дизельних автомобілів концерну, були обладнані програмним забезпеченням, яке під час тестів в десятки разів занижувало показники шкідливих викидів.
Тепер, каже Олівер Блуме, Porsche сконцентрується на випускові авто на бензинових та гібридних двигунах, а також на створенні електрокарів.
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"Дизельні двигуни є і залишаться важливою технологією, - каже Блуме. - Ми виробляємо спортивні авто, тому для нас дизель завжди мав другорядну роль. І ми дійшли висновку, що в майбутньому нашої компанії місця для дизеля немає".
Блуме також додав, що його компанія продовжить обслуговувати клієнтів, які вже придбали автомобілі з дизельними двигунами.
Porsche ніколи не створював власні дизельні двигуни, натомість використовував мотори Audi.
"Попри все це, імідж Porsche так само постраждав. Дизельна криза стала для нас причиною багатьох проблем", - каже керівник Porsche.
Навесні цього року повідомлялося про те, що одного з топ-менеджерів Porsche арештували. Слідчі підозрюють Porsche в шахрайстві та виробництві реклами, в якій згадувалися неправдиві дані про показники шкідливих викидів.
Раніше концерн Volkswagen зобов'язали сплатити штраф у розмірі 1 мільярда доларів.
До цього компанія виділила з бюджету близько 30 мільярдів доларів на сплату штрафів, виплати компенсацій та на повернення авто, які були продані у США.
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