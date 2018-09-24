Porsche припиняє випуск автомобілів з дизельними двигунами

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Німецький автовиробник Porsche припиняє випускати автомобілі з дизельними двигунами.

Про це під час інтерв'ю повідомив керівник Porsche Олівер Блуме.

Рішення є наслідком "дизельгейту" - скандалу навколо концерну Volkswagen, частиною якого є Porsche.

У 2015 році стало відомо, що понад 11 мільйонів дизельних автомобілів концерну, були обладнані програмним забезпеченням, яке під час тестів в десятки разів занижувало показники шкідливих викидів.

Тепер, каже Олівер Блуме, Porsche сконцентрується на випускові авто на бензинових та гібридних двигунах, а також на створенні електрокарів.

"Дизельні двигуни є і залишаться важливою технологією, - каже Блуме. - Ми виробляємо спортивні авто, тому для нас дизель завжди мав другорядну роль. І ми дійшли висновку, що в майбутньому нашої компанії місця для дизеля немає".

Блуме також додав, що його компанія продовжить обслуговувати клієнтів, які вже придбали автомобілі з дизельними двигунами.

Porsche ніколи не створював власні дизельні двигуни, натомість використовував мотори Audi.

"Попри все це, імідж Porsche так само постраждав. Дизельна криза стала для нас причиною багатьох проблем", - каже керівник Porsche.

Навесні цього року повідомлялося про те, що одного з топ-менеджерів Porsche арештували. Слідчі підозрюють Porsche в шахрайстві та виробництві реклами, в якій згадувалися неправдиві дані про показники шкідливих викидів.

Раніше концерн Volkswagen зобов'язали сплатити штраф у розмірі 1 мільярда доларів.

До цього компанія виділила з бюджету близько 30 мільярдів доларів на сплату штрафів, виплати компенсацій та на повернення авто, які були продані у США.

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