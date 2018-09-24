У майбутньому ожиріння стане причиною №1 раку в жінок - вчені

До 2043 року ожиріння займатиме перше місце в списку найпоширеніших причин розвитку ракових захворювань серед жінок. Про це йдеться у звіті, оприлюдненому британською компанією Cancer Research UK.

Наразі вважається, що причиною захворювання на рак у 12% жінок-пацієнтів є куріння. Зайва вага та ожиріння спровокували виникнення раку у 7% жінок.

Але оскільки кількість курців поступово знижується, а кількість людей, що мають проблеми з зайвою вагою, зростає, то вже за 25 років розподіл найпоширеніших причин розвитку захворювання зміниться.

За прогнозами Cancer Research UK, у 2035 році він буде таким: 10% - куріння, 9% - зайва вага та ожиріння.

А вже у 2043 році, якщо тренд зберігатиметься, ожиріння займатиме першу позицію в списку причин розвитку раку.

Що ж до чоловіків, то прогнози дещо відрізняються: оскільки курців серед них більше, ніж серед жінок, куріння залишатиметься головною причиною ракових захворювань довше, ніж у жінок.

За словами дослідників, видами раку, що виникає внаслідок куріння, є гострий мієлоїдний лейкоз, рак легенів, сечового міхура, кишечника, підшлункової залози, шлунку та рак шийки матки.

Види раку, причинами яких є зайва вага та ожиріння, - рак жовчного міхура, нирок, печінки, яєчників та щитоподібної залози.

Останні дані демонструють, що наразі в Англії ожирінням страждають набагато більша кількість дітей, ніж 10 років тому.

"Ось чому ми намагаємося привернути увагу до того, що є прямий зв'язок між ожирінням і раком, - каже професор Лінда Болд. - Саме тому ми намагаємося забороняти рекламу нездорової їжі після 9 вечора і вводимо для таких продуктів інші обмеження".

За її словами, зниження кількості курців у Британії - це справжній привід для свята.

"Це чудова демонстрація того, як десятиліття спроб привернути увагу до проблеми - разом з політичними діями (додаткові податки, заборона на відкритий продаж тютюну та заборона на куріння в публічних місцях) - дали свій результат", - каже вона.

"Але при тому, що нам ще багато чого доведеться зробити для боротьби з куріння, ми також маємо щось робити з ожирінням - щоб бути впевненими, що наші прогнози не справдяться", - додає Лінда Болд.

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