Вероніку Дідусенко позбавили звання “Міс Україна”. Чому?

Копирайт изображения УНІАН Image caption Вероніка Дідусенко (праворуч) ввела оргкомітет конкурсу в оману, коли повідомила, що ніколи не була одружена та не має дітей

Кілька днів тому 23-річна Вероніка Дідусенко стала переможницею конкурсу "Міс Україна". Сьогодні оргкомітет конкурсу повідомив, що її позбавляють звання.

Про це під час прес-конференції повідомила виконавчий директор оргкомітету Національного конкурсу краси "Міс Україна" Вікторія Кіоссе.

За словами Кіоссе, Дідусенко порушила вимоги конкурсу і ввела організаторів в оману, коли повідомила, що ніколи не перебувала в шлюбі та не має дітей.

Через декілька днів після оголошення результатів конкурсу оргкомітет отримав докази того, що це не так.

"Вероніка підписала договір з нашим комітетом, погодилась на всі умови, але сталася несподівана для нас історія: вона порушила правила і надала недостовірну інформацію. У зв'язку з цим її дискваліфіковано і позбавлено звання", - заявила Кіоссе.

"Вона дійсно гарна, розумна, у неї класний благодійний проект, який ми готові були підтримати. Це дуже похвально, але є правила, закріплені з 1951 року. Ми на маємо права порушувати ці вимоги", - пояснила виконавчий директор оргкомітету "Міс Україна".

За правилами конкурсу "Міс Україна", брати участь в ньому можуть лише учасниці віком від 18 до 24 років, які не були одружені та не мають дітей: для заміжніх учасниць є інший конкурс - "Місіс світу".

Кіоссе відмовилася розкривати подробиці про особисте життя Дідусенко, але запевнила, що докази, отримані оргкомітетом, - беззаперечні.

"Можу сказати, що джерелом інформації були журналісти, які працюють в тому ж районі міста Києва, де проживає Вероніка. Потім я одразу подзвонила їй самій: вона підтвердила всю інформацію", - розповіла Кіоссе.

Найближчим часом журі обере нову переможницю конкурсу. Трансляція урочистої церемонії нагородження запланована на 30 вересня.

Копирайт изображения MISSUKRAINE.UA Image caption Офіційне фото Вероніки Дідусенко з сайту конкурсу "Міс Україна"

Про перемогу киянки Вероніки Дідусенко в конкурсі "Міс Україна" стало відомо 20 вересня. Її обрали з-поміж 24 інших учасниць.

Передбачалось, що Дідусенко представлятиме Україну на міжнародному конкурсі "Міс світу", що пройде на китайському острові Хайнань 8 грудня цього року.

На сайті "Міс Україна" зазначалося, що Вероніка народилася і виросла в Києві, де отримала ступінь бакалавра в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю математика, а зараз "продовжує розвиватися у галузі фінансів та інвестицій".

Якщо вірити профілю дівчини на сайті конкурсу, вона також працює моделлю в провідних світових агенціях Парижа та Мілана.

Нещодавно Дідусенко також розпочала проект "Маленькі Ейнштейни", мета якого - допомогти обдарованим вихованцям дитячих будинків та дітям з неблагополучних родин розвивати їхні математичні здібності і здобувати освіту в галузі точних наук.

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