Чи справді це - найкрасивіше летовище світу?

Копирайт изображения Rajiv Srivastava

Сотий аеропорт Індії, розташований в північно-східномуштаті Сіккім, відкрив прем'єр-міністр Нарендра Моді. Це, схоже, один з найкрасивіших аеропортів світу.

У Сіккімі, колишньому маленькому королівстві в Гімалаях, розташована третя найвища гора в світі - Канченьюнга. Штат пов'язаний з Тибетом, Бутаном і Непалом вісьмома гірськими перевалами.

Перший аеропорт Пакйонґа розташований за 30 кілометрів від столиці штату Гангток. Комплекс, "вирізаний" просто в горах, часто називають інженерним дивом.

Копирайт изображения Rajiv Srivastava

Аеропорт збудували всього за 60 кілометрів від китайського кордону. Летовище, площею 81 гектар, розташоване на верхівці гори на висоті 1 371 метра.

Копирайт изображения Rajiv Srivastava

По обидва боки 1,75-кілометрова злітна смуга оточена глибокими долинами. Аеропорт має дві стоянки та термінал, в якому одночасно можуть перебувати 100 пасажирів.

На втілення проекту індійська компанія Punj Lloyd витратила дев'ять років. Через складну топографію та погані погодні умови робота була "надзвичайно складною та захопливою", розповів представник компанії.

Копирайт изображения Rajiv Srivastava

Інженери розповіли, що найважчим було прокласти конструкції у землі та доправити обладнання вузькими гірськими дорогами. Перешкоджали роботі і мусонні дощі, які йдуть над Сіккімом з квітня по вересень.

На скелястих схилах інженерам довелося боротися також із холодом та високою сейсмічністю регіону.

Копирайт изображения Rajiv Srivastava

Весь аеропорт, разом зі злітно-посадковою смугою, побудували на опорній стіні висотою 80 метрів, яку насипали посерд долин. У Punj Lloyd заявляють, що це одна з найвищих укріплювальних споруд у світі.

Копирайт изображения Rajiv Srivastava

Комерційні польоти з Пакйонґа розпочнуться 4 жовтня.

Аеропорт має пожвавити сферу туризму в Сіккімі, де, окрім іншого, можна побачити гірські вершини, льодовики та високогірні озера.

Фотографії Раджива Срівастави.

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