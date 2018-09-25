Як допомогти товаришу, у якого психічний розлад

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Коли у людини є проблеми з психічним здоров'ям, їй може бути важко просити про професійну допомогу.

А коли вона нарешті звернулася до спеціаліста, то можете отримати не те, що очікувала.

Лікарі повідомили ВВС, що діти з психічними проблемами не отримують належного лікування аж до кризового стану, а іноді - самогубства.

Звичайно, багато людей підуть спочатку до своїх друзів чи родичів, і це також важливий крок.

Якщо ви підозрюєте, що один з ваших друзів має психічне захворювання, програма Newsbeat має поради про те, як ви могли б їм допомогти.

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До "Панорами" надіслала лист 28-річна Лаура з англійського графства Лінкольншир. Вона боролася з психічними захворюваннями з 14 років.

Дівчина провела роки в лікарні, там їй діагностували шизоафективний розлад.

"Намагайтесь бути разом з другом на прийомі у лікаря та переконайтесь, що він отримує потрібну допомогу. Це може бути справді цінним", - каже вона.

"Спробуйте поводити себе там таким чином, аби ваш друг не почувався самотнім".

"Пам'ятайте, що ви непереможні, а другу потрібно отримати професійну підтримку. Підбадьорте його, що похід до лікаря буде чудовим кроком у цій ситуації", - підкреслює Лаура.

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Дівчина вже має вчений ступінь психології, нещодавно отримала кваліфікацію спеціаліста з психічного здоров'я.

Вона додає: "Я думаю, для людей, які борються з психічними захворюваннями, важливо усвідомлювати, що це не їхня провина. І в цьому контексті друзі повинні підтримувати та бути на зв'язку".

При цьому, за її словами, не треба суттєво змінювати спосіб спілкування, аби все виглядало природно.

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