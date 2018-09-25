Як допомогти товаришу, у якого психічний розлад
Коли у людини є проблеми з психічним здоров'ям, їй може бути важко просити про професійну допомогу.
А коли вона нарешті звернулася до спеціаліста, то можете отримати не те, що очікувала.
Лікарі повідомили ВВС, що діти з психічними проблемами не отримують належного лікування аж до кризового стану, а іноді - самогубства.
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Звичайно, багато людей підуть спочатку до своїх друзів чи родичів, і це також важливий крок.
Якщо ви підозрюєте, що один з ваших друзів має психічне захворювання, програма Newsbeat має поради про те, як ви могли б їм допомогти.
До "Панорами" надіслала лист 28-річна Лаура з англійського графства Лінкольншир. Вона боролася з психічними захворюваннями з 14 років.
Дівчина провела роки в лікарні, там їй діагностували шизоафективний розлад.
"Намагайтесь бути разом з другом на прийомі у лікаря та переконайтесь, що він отримує потрібну допомогу. Це може бути справді цінним", - каже вона.
"Спробуйте поводити себе там таким чином, аби ваш друг не почувався самотнім".
"Пам'ятайте, що ви непереможні, а другу потрібно отримати професійну підтримку. Підбадьорте його, що похід до лікаря буде чудовим кроком у цій ситуації", - підкреслює Лаура.
Дівчина вже має вчений ступінь психології, нещодавно отримала кваліфікацію спеціаліста з психічного здоров'я.
Вона додає: "Я думаю, для людей, які борються з психічними захворюваннями, важливо усвідомлювати, що це не їхня провина. І в цьому контексті друзі повинні підтримувати та бути на зв'язку".
При цьому, за її словами, не треба суттєво змінювати спосіб спілкування, аби все виглядало природно.
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