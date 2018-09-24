Копирайт изображения Vsyscnth Image caption В Азербайджані очікують, що виверження грязьового вулкану Отман-Боздаг ще буде тривати деякий час

В Азербайджані сталося виверження грязьового вулкана Отман-Боздаг. У небо на висоту 300 метрів здійнялися клуби чорного диму та полум'я.

Цей грязьовий вулкан, який вважається другим за величиною у світі, розташований поблизу столиці країни - Баку.

Азербайджанські чиновники кажуть, що поблизу вулкана в неділю з'явилися тріщини глибиною до 40 м.

Поки що не зрозуміло, чи становить виверження якусь небезпеку для місцевих жителів.

Міністерство екології та природних ресурсів Азербайджану повідомило про два виверження, які сталися вранці у неділю з проміжком в одну годину, і які, як очікується, триватимуть деякий час.

Пропустити Twitter допис , автор: @DrAlakbarov Otman-Bozdagh volcano just erupted in Baku for fifth time in last two years.



Over a thousand mud volcanoes are known to exist in the world, and some 400 of those are in the coastal area of #Azerbaijan. pic.twitter.com/1SCTbcNPIM — Fuad Alakbarov ⁠⁠ (@DrAlakbarov) 23 вересня 2018 р.

Користувачі у соцмережах поділилися відеозаписами незвичайної події.

Приблизно 400 із тисячі грязьових вулканів у світі - також відомих як осадові вулкани - знаходяться в Азербайджані.

Вони менші, ніж звичайні вулкани, і часто знаходяться на нафтових родовищах.

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