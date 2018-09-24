В Азербайджані сталося виверження грязьового вулкана
В Азербайджані сталося виверження грязьового вулкана Отман-Боздаг. У небо на висоту 300 метрів здійнялися клуби чорного диму та полум'я.
Цей грязьовий вулкан, який вважається другим за величиною у світі, розташований поблизу столиці країни - Баку.
Азербайджанські чиновники кажуть, що поблизу вулкана в неділю з'явилися тріщини глибиною до 40 м.
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Поки що не зрозуміло, чи становить виверження якусь небезпеку для місцевих жителів.
Міністерство екології та природних ресурсів Азербайджану повідомило про два виверження, які сталися вранці у неділю з проміжком в одну годину, і які, як очікується, триватимуть деякий час.
Користувачі у соцмережах поділилися відеозаписами незвичайної події.
Приблизно 400 із тисячі грязьових вулканів у світі - також відомих як осадові вулкани - знаходяться в Азербайджані.
Вони менші, ніж звичайні вулкани, і часто знаходяться на нафтових родовищах.
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