Росія надасть Сирії комплекси С-300 попри обіцянки Ізраїлю

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Росія відправить до Сирії комплекс протиповітряної оборони С-300, від чого раніше утримувалася, враховуючи занепокоєння Ізраїлю. Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

У Москві повідомили, що пішли на такий крок після того, як сирійські ППО збили російський літак Іл-20, намагаючись відбити атаку ізраїльської авіації над сирійською провінцією Латакією.

Раніше "кроки, які помітять всі" у відповідь на інцидент з Іл-20 обіцяв російський президент Володимир Путін, а ЗМІ повідомляли, що постачання систем ППО С-300, за задумом російських військових, мають обмежити дії ізраїльської авіації.

Шойгу фактично підтвердив це.

"Сирійським збройним силам протягом двох тижнів передадуть сучасний зенітний ракетний комплекс С-300. Він здатний перехоплювати засоби повітряного нападу на дальності понад 250 км і одночасно вражати кілька повітряних цілей", - сказав російський чиновник.

Шойгу стверджує, що у 2013 році на прохання Ізраїлю Росія зупинила постачання в Сирію комплексу С-300, але зараз ситуація змінилася.

Крім того, російські чиновники обіцяють оснастити автоматизованими системами командні пункти сирійської армії та частини ППО. Ці системи досі поставлялися тільки збройним силам Росії.

В понеділок президент Росії Путін поговорив телефоном з президентом Сирії Башаром Асадом, який висловив співчуття у зв'язку із загибеллю військовослужбовців, що перебували на борту Іл-20. Вони обговорили в тому числі передачу комплексу С-300.

Зенітно-ракетний комплекс С-300 виробляє концерн "Алмаз-Антей". Це система ППО дальньої дії, яка служить для прикриття військових угрупувань та стратегічних об'єктів від ударів балістичних і крилатих ракет, а також авіації.

У 2016 році Росія здійснила поставку систем С-300 ще одній ворожій до Ізраїля країні - Ірану.

Сирія ще у 2010 році уклала контракт на поставку чотирьох дивізіонів С-300, але угода була анульована на прохання Ізраїлю, а авансовий платіж в розмірі близько 400 млн доларів росіяни повернули Дамаску.

Російська армія тим часом бере на озброєння більш сучасні комплекси С-400. Два дивізіони С-400 стоять на бойовому чергуванні, прикриваючи російську авіабазу Хмеймім і морську базу в сирійському місті Тартус.

Як Ізраїль намагався переконати Росію

Сирійські ППО збили російський літак-розвідник Іл-20 над Середземним морем увечері 17 вересня. Всі 15 російських військових на борту загинули.

Знищили літак зі старого радянського комплексу С-200. Експерти звертали увагу на те, що навички сирійських зенітників залишають бажати кращого.

Міноборони Росії звинуватило в інцидент не Сирію, а ізраїльські ВПС, чиї винищувачі F-16 завдавали удари по сирійській провінції Латакія. Ізраїльські льотчики, за версією російських військових, знаходилися поряд з Іл-20 і "підставили" великий літак під вогонь сирійських сил ППО.

Натомість ізраїльські військові заявляли, що літаки F-16 вже повернулися в повітряний простір Ізраїлю, коли С-200 відкрив вогонь по російському літаку. Ізраїль поклав відповідальність за загибель росіян на сирійських військових, які, згідно з ізраїльської версії, по-перше, вели безладний вогонь, а по-друге, не переконалися у відсутності в небі російського Іл-20.

ЗМІ звертали увагу на нестикування у звітах російського міністерства оборони.

Минулого тижня в Москву приїжджала делегація на чолі з командувачем ВПС Ізраїлю Амікамом Норкіним, яка привезла з собою, як писала газета "Комерсант", 40 сторінок доказів непричетності ізраїльських льотчиків до інциденту з Іл-20.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ізраїль поклав відповідальність за знищення Іл-20 на сирійських військових, які, за ізраїльською версією, вели безладний вогонь і не переконалися у відсутності в небі російського літака

Після цього в неділю російський генерал Конашенков представив уточнену версію подій 17 вересня. Як і в першій заяві, представник російського військового відомства наполягав на тому, що ізраїльські військові попередили про удар по Латакії тільки за хвилину. Міноборони Росії наполягає, що при підльоті Іл-20 до бази Хмеймім ізраїльські F-16 знаходилися поруч з ним.

"Після удару ізраїльські літаки знову зайняли зону чергування в повітрі в 70 км на захід від узбережжя Сирії, поставивши радіоелектронні перешкоди та ймовірно готуючись до нанесення повторного удару. О 21:59 один з ізраїльських літаків почав маневр в напрямку узбережжя Сирії, зближуючись з Іл-20. Це було сприйнято розрахунками сирійських ППО за нову атаку ізраїльської авіації", - розповів Конашенков.

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