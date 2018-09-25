49 днів у відкритому морі: як підліток зміг вижити наодинці в океані

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Індонезійський підліток, пліт якого вітром віднесло у відкрите море, провів 49 днів наодинці посеред океану. Як йому вдалося вижити?

В середині липня 18-річний Алді Новел Аділанг знаходився на рибацькому плоті, який він сторожив у 125 кілометрах від узбережжя Індонезії, неподалік від острова Сулавесі. Раптом піднявся сильний вітер, який відніс пліт у відкрите море.

Мова йде про ромпонг - це невеличкий пліт з каютою, який використовують для нічного вилову риби. У такого плоту немає ні двигуна, ні весел - його буксують інші човни і залишають на мілководді.

Аділанг повинен був щоночі запалювати на такому плоті ліхтарі, аби заманити рибу. Раз на тиждень йому привозили питну воду і запас продовольства, і забирали вилов.

Часто плакав

14 липня піднявся сильний вітер: він зірвав пліт Аділанга з якоря і відніс у море. В юнака залишалося трохи провізії, тому він ловив рибу і смажив її на вогнищі з трісок, що відколювалися від дерев'яного плоту. Вогонь Аділанг розводив прямо на своєму ромпонзі.

Копирайт изображения EPA Image caption Аділанга підняли на борт панамського корабля 31 серпня

Як йому вдавалося боротися зі спрагою, поки не до кінця зрозуміло.

За словами індонезійського дипломата Фаджара Фірдауса, під час півторамісячного дрейфу Аділанг часто відчував страх і плакав.

"Кожного разу, коли він бачив великий корабель, що проходив неподалік, він сподівався, що його помітять і врятують. Він бачив понад десять таких суден, проте його ніхто не помічав", - розповідає дипломат.

Мама хлопця розповіла журналістам, як дізналася про зникнення сина.

"Його керівник сказав моєму чоловіку, що Аділонг зник і ми стали молитися за нього, благаючи про Божу допомогу", - розповідає жінка.

Копирайт изображения AFP Image caption Японська влада видала Аділангу дозвіл зійти на бере "через катастрофічні обставини"

31 серпня Аділанг помітив, що неподалік від нього проходить панамське контейнерне судно "Арпеджіо". Йому вдалося подати сигнал про допомогу за допомогою радіопередавача, який був у нього з собою.

Підлітка підібрали в прибережних водах Гуаму - за тисячі кілометрів від його рідного острову Сулавесі.

Капітан корабля зв'язався з береговою охороною Гуаму, яка розпорядилася, аби юнака доставили до Японії, куди й прямувало судно, а згодом передали індонезійським дипломатам в Осаці.

До Японії Аділанг прибув 6 вересня, а вже за два дні був доставлений в Індонезію, де його зустріли родичі. Наразі він знаходиться в гарній фізичній формі.

"Тепер він знову з нами, а 30 вересня йому виповниться 19 років. Так що нам буде, що святкувати", - каже мама Аділанга.

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