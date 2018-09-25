Як тепер виглядатимуть 20 гривень?

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Національний банк України презентував нову 20-гривневу купюру, яку введуть в обіг з 25 вересня.

На новій банкноті, як і на попередньому зразкові, залишиться зображення Івана Франка з одного боку і Львівського оперного театру - з іншого.

Купюра отримала оновлений дизайн та вдосконалену системи захисту - водяні знаки, захисну стрічку, оптично-змінні та рельєфні елементи, повідомляють в Нацбанку.

На сайті Національного банку сказано, що першу партію оновлених 20-гривневих банкнот у кількості п'ять мільйонів штук вже розподілили між підрозділами Нацбанку в регіонах для подальшого перерозподілу між банками.

Загалом цього року буде надруковано близько 60 мільйонів нових 20-гривневих банкнот. Ними поступово будуть заміняти зношені купюри старого дизайну.

Обмінювати банкноти старого зразка на нові українцям не доведеться: обидва варіанти будуть перебувати в обігу одночасно.

Копирайт изображения НБУ

20-гривнева банкнота зразка 2003 року - одна з найпопулярніших купюр в Україні. За даними Нацбанку, станом на 1 вересня цього року у готівковому обігу України перебувало близько 125 млн таких банкнот.

Нові гроші

Оновлена банкнота - це вже третя купюра "нового покоління", випущена Нацбанком. Раніше він оновив дизайн банкнот номіналом у 100 і 500 гривень.

Кілька місяців тому в Україні також припинили карбувати монети 1, 2, 5 та 25 копійок.

Таке рішення пояснили тим, що такі дрібні монети втратили купівельну спроможність, а собівартість їх виготовлення почала перевищувати їхню номінальну вартість.

Крім того, банкноти номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень Нацбанк поступово замінюватиме монетами.

Наразі дві з цих монет - номіналами в 1 і 2 гривні - вже увійшли в обіг.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Оновлені 100-гривневі банкноти ввели в обіг у березні 2015 року

Копирайт изображения UNIAN Image caption 500-гривневі - з квітня 2016 року

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