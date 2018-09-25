"Зима" у Карпатах: на горі Піп Іван випав сніг

Копирайт изображения Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

В Карпатах гору Піп Іван у вівторок засипало снігом.

Як повідомили в ДСНС Івано-Франківської області, вершину засніжило, температура опустилася до мінус 5 градусів.

Копирайт изображения Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Facebook сторінка Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту повідомляє, що станом на 7:20 ранку на горі хмарно, падає сніг.

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що на Захід України прийшли заморозки, які у ніч на 26 вересня поширяться у більшості областей.

У Карпатах - мокрий сніг, північно-західний вітер зі штормовими поривами.

Київ у середу теж очікують заморозки, проте потім прийде потепління.

"Найпривабливішим синоптичним днем очікується п'ятниця, 28 вересня - сонечко і +20 градусів", - повідомила пані Діденко.

"Захищайтеся від заморозків і пам`ятайте, що після холодного періоду завжди приходить теплий - як не атмосферний, то комунально-батарейний", - радить синоптик.

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