Українські кораблі дійшли до Маріуполя, попри "небезпечні маневри" росіян

Копирайт изображения ВМСУ Image caption Буксир "Корець" (ліворуч) та розвідувальне судно "Донбас" у Маріуполі

Два кораблі Військово-морських сил України "Донбас" і "Корець", які у неділю пройшли через Керченську протоку в Азовське море, дісталися Маріуполя. Про це у вівторок повідомила прес-служба ВМСУ.

Там додають, що російська берегова охорона при цьому чинила "провокації" та "небезпечні маневри".

Вже кілька місяців російські прикордонники затримують різні комерційні судна, які прямують до українських портів через Керченську протоку, на декілька днів для перевірок. У Києві вбачають у цьому свідомий намір ускладинити роботу портів Маріуполя та Бердянська.

В Росії ж кажуть, що діють у відповідь на аналогічні дії українських прикордонників, які у березні затримали екіпаж кримського судна "Норд".

Як наслідок, Україна вирішила переправити в Азовське море кілька військових кораблів.

"Провокації" росіян

Копирайт изображения ВМСУ Image caption "Донбас" не має значного корабельного озброєння, однак обладнаний спареною 57-мм артустановкою ЗІФ-31 й крупнокаліберними 12,7-мм кулеметами ДШКМ

"Сьогодні, 25 вересня о 09.35, заходом морського буксиру "Корець" завершився перехід групи суден Військово-Морських Сил ЗС України до порту Маріуполь", - йдеться у повідомленні ВМСУ.

Раніше медіа повідомляли, що обидва судна вирушили з Одеси до Бердянська, де Україна планує створити військово-морську базу.

У ВМСУ кажуть, що проходження суден Азовським морем супроводжувалося "провокаціями" з боку російської берегової охорони, яка входить у структуру ФСБ.

"Поблизу рейду Маріуполя в районі якірної стоянки була спроба провокації з боку російського прикордонного катеру типу "Мангуст", який нещодавно вже створював подібні дії, небезпечно маневруючи поряд з українським катером Морської охорони", - стверджують у ВМСУ.

Копирайт изображения ВМСУ Image caption Маневри катера російської берегової охорони

Там відзначають, що російський катер намагався на великій швидкості зблизитись з "Донбасом" і "Корцем", але цьому завадили українські малі броньовані артилерійські катери "Лубни" та "Кременчук", які супроводжували військові кораблі від часу їхнього заходу в Азовське море.

Раніше у ВМСУ також заявляли про "небезпечні маневри" з боку російських військових та прикордонних суден біля "Донбасу" та "Корця".

Зокрема у Міністерстві оборони України заявиляли про те, що російський військовий корабель "Приазов'я" здійснив "надмірне зближення з українськими суднами на дистанцію 2-х кабельтових, чим грубо порушив вимоги міжнародних правил та створив вкрай небезпечну ситуацію".

У Росії ці дії пояснили тим, що українські військові кораблі рухалися у виключній економічні зоні Росії, тобто біля анексованого Криму, який РФ назвиває власною територією.

Платили за лоцманський супровід?

Копирайт изображения Український мілітарний портал Image caption Під час проходження Керченської протоки

Також у понеділок деякі російські медіа повідомляли про те, що українські військові кораблі оплатили лоцманські послуги кримським підприємствам при проходженні Керченської протоки.

У ВМСУ такі повідлмлення назвали "фейком": "Ніяких оплат лоцманських послуг при слідуванні Керченською протокою не здійснювалося".

Водночас у компанії "Росморрічфлот" повідомили, що українські кораблі "запросили всі дозволи на проходження по Керченській протоці", а безпосередньо під час перетину протоки на "Корці", який йшов першим, перебував лоцман від "Росморрічфлоту", який проводив кораблі по судохідному шляху.

Чи сплачували за ці послуги, у "Росморрічфлоті" не уточнують.

Фіксували порушення

Копирайт изображения Генпрокуратура України

У Генпрокуратурі України також повідомили про те, що зафіксували всі "провокативні дії" росіян під час руху кораблів "Донбас" та "Корець" вздовж Криму та в Азовському морі.

Для цього на одному з кораблів перебували представники військової прокуратури Південного регіону України.

"Це знадобиться для розгляду, надання оцінки та відповідного реагування на протиправні дії країни-агресора у міжнародних судових інстанціях", - додав він.

Що відбувається в Азовському морі?

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Київ вже кілька місяців звинувачує Росію у тому, що її військові і прикордонники свідомо ускладнюють рух торгових суден з різних країн до Бердянська та Маріуполя через тривалі перевірки в Азовському морі та у Керченській протоці, чим завдають значні збитки обом портам.

У Росії ж наголошують, що всі догляди проводять у рамках міжнародних правил та власних законів.

Загалом же, це стало своєрідною відповіддю на те, що у березні Україна затримала екіпаж кримського судна "Норд" - його капітана звинуватили у незаконному перетині кордону з анексованим Кримом.

В Росії той випадок назвали "державним піратством" й поступово запровадили посилений режим проходження в Азовське море - перевірки суден іноді можуть тривати дві-три доби.

Як наслідок, Україна вирішила розширити власну військову присутність у Азовському морі.

Для цього у вересні до Бердянська сушею переправили два малі броньовані артилерійські катери, а зараз ще два військові кораблі, які прийшли вже морем.

За прогнозами військових експертів, корабель "Донбас", який не має значного озброєння, стане штабом та плаваючою казармою для майбутньої української військово-морської бази України.

Водночас буксир "Корець" виконував свої прямі функції та буксував "Донбас" останню частину шляху.