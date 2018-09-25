Поліція затримала підозрюваних в замаху на Олега Михайлика - ЗМІ

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Правоохоронні органи затримали осіб, ймовірно, причетних до замаху на громадського активіста Олега Михайлика, який очолює одеську організацію партії "Сила людей".

"За попередньою інформацією, затримано людей, які причетні до нападу на активіста", - повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Одеське видання "Думская" з посиланням на свої джерела повідомляє, що поліція затримала трьох осіб, всі троє - громадяни Грузії.

За даними агентства УНІАН, двоє затриманих перебувають у Приморському відділі поліції, ще один - у міській клінічній лікарні №1.

Його доставили туди в зв'язку з погіршенням стану здоров'я.

Підозрюваних, які заперечують свою причетність до замаху, вирахували за мобільними телефонами.

Напад на Олега Михайлика скоїли 23 вересня ввечері. Його поранили з вогнепальної зброї в груди.

Активіст прийшов до тями лише вранці на наступний день в лікарні, він втратив багато крові.

В лікарні пораненого активіста охороняють.

На сторінці Олега Михайлика у Facebook розміщено чимало дописів про незаконні забудови в Одесі.

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