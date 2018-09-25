Знову “Молот”: двоє українських військових постраждали через вибух міномета
Двоє українських військових постраждали через вибух міномета "Молот" на території однієї з військових частин. Про це йдеться в офіційній заяві прес-служби Операції об'єднаних сил.
Стан обох поранених військовослужбовців задовільний, наразі вони госпіталізовані. Загрози їхньому життю немає.
За даними попередньої перевірки, інцидент мав місце 23 вересня, а причиною вибуху стало те, що у каналі ствола міномету М120-15 "Молот" розірвалась міна.
Ймовірною причиною розриву міни може бути неправильна підготовка боєприпасу до стрільби, зокрема недотримання правил зберігання, кажуть в прес-службі ООС.
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Також відомо, що за фактом вибуху до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань вже внесене кримінальне провадження за статтею 414 (ч.2) Кримінального кодексу України ("Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення").
Не перший вибух "Молота"
Це не вперше, коли міномет "Молот" вибухає: у інцидентах, які сталися у 2016 і 2017 роках під час використання цього ж міномета українського виробництва, загинули кілька військових.
Останній подібний інцидент трапився у липні цього року на Рівненщині: тоді через вибух "Молота" загинули одразу троє військових.
Серія подібних випадків викликала побоювання щодо того, чи відповідає "Молот" технічним вимогам та чи безпечно використовувати його в українській армії.
Виробляється "Молот" на київському заводі "Маяк". Армія взяла його на озброєння у 2016 році.
Після вибуху на Рівненському полігоні військова прокуратура відкрила кримінальне провадження: "Молот" мали перевірити на відповідність технічним вимогам. Проте про результати розслідування до цього не повідомлялося.
У серпні начальник Генштабу Віктор Муженко у розмові з BBC News Україна заявив, що перевірка все ще триває: "Як тільки отримаємо відповідні експертні висновки, тоді можна говорити про відповідність чи невідповідність цих мінометів".
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