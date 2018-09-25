Локації з “Гри престолів” перетворять на музеї

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Відомі локації з серіалу "Гра престолів" у Північній Ірландії перетворять на музеї, які зможе відвідати кожен бажаючий.

Йдеться про такі знакові місця з "Гри престолів", як Вінтерфелл, Чорний замок та Королівська гавань - саме тут розгорталися ключові події серіалу.

В кожному з музеїв виставлять костюми, обладунки, зброю та інший реквізит, який використовувався під час зйомок.

Також на відвідувачів чекатимуть інтерактивні інсталяції, завдання яких - занурити гостей музею в атмосферу "Гри престолів".

Очікується, що локації відкриються для відвідування у 2019 році - точніші дані керівництво каналу HBO повідомить згодом.

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"Ми хочемо відзначити роботу усієї команди, що працювала над "Грою престолів", зберегти ці локації і запросити прихильників серіалу відвідати Північну Ірландію, аби побачити Вестерос на власні очі", - каже представник HBO Джефф Пітерс.

Ініціативу HBO підтримує й місцева влада: Джон МакГріллен з туристичного департаменту Північної Ірландії впевнений, що проект з музеями за мотивами "Гри престолів" стане революційним для Північної Ірландії і дозволить їй піднятися на новий рівень в індустрії туризму.

"Ми дуже раді заяві HBO і будемо робити все, аби в результаті до нашої чудової країни приїхало якомога більше людей", - додає Джон МакГріллен.

"Найуспішніший серіал усіх часів"

Серіал "Гра престолів" вийшов на екрани у 2011 році. З того часу HBO випустив шість сезонів багатосерійної стрічки. Останній восьмий сезон має вийти на екрани у 2019-му, проте точна дата прем'єри досі не відома.

"Гру престолів" часто називають найуспішнішим серіалом усіх часів - кілька років він домінував у премії "Еммі", кожного разу збираючи велику кількість нагород. У 2015 році "Гра престолів" стала рекордсменом "Еммі", коли отримала перемоги одразу у 12 номінаціях.

Успіх серіалу настільки вражаючий, що найближчими роками HBO не планує розлучатися з цим проектом навіть після виходу останнього сезону. Вже відомо, що телеканал працює одразу над кількома спін-оффами багатосерійної стрічки.

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