Як завдяки соцмережам здійснилась мрія смертельно хворого геймера

Копирайт изображения CHRIS TAYLOR

Коли Кріс Тейлор, у якого була остання стадія раку, написав у Twitter, що боїться не встигнути застати свіжий реліз улюбленої відеогри, користувачі соцмереж із завзяттям кинулися допомагати.

Його твіт став початком кампанії, завдяки якій тисячі людей допомогли йому здійснити мрію зіграти у гру Smash Bros. Ultimate від Nintendo за кілька місяців до офіційного релізу.

У 21-річного мешканця канадської провінції Онтаріо діагностували рак кісток. Він був прикутий до ліжка і практично не міг рухатися.

Дізнавшись про те, коли вийде його улюблена гра, він написав у Twitter: "Грудень - це дуже далеко для того, хто вже прикутий до ліжка".

"Я знаю, що це по-дитячому - хвилюватися через відеогру, але Smash багато для мене значить, тож коли Ultimate виглядає таким хорошим, це крає мені серце", - писав любитель комп'ютерних ігор.

Перший твіт Кріса про гру вподобали понад 9 тисяч користувачів і ретвітнули майже 3 400 разів.

Твіти на його підтримку теж набули великої популярності.

"Любий друг прикутий до ліжка через останню стадію раку і хотів би зіграти у Super Smash Bros Ultimate перед тим, як залишить цей світ. Якщо ви допоможете здійснити його бажання, для нього це буде так багато значити!" - написав один з друзів Кріса у Twitter, звертаючись до Nintendo.

Незабаром після цього Кріс оголосив, що спільні зусилля принесли результати. Разом з друзями і членами родини йому вдалося зіграти у гру, яку він назвав неймовірною.

Копирайт изображения @SPOOKYWOOBLER

"Ми це зробили, друзі. Сьогодні двоє представників Nintendo привезли демоверсію Smash Ultimate, і я зміг пограти в неї три години разом із другом, братом і мамою."

Копирайт изображения CHRIS TAYLOR Image caption Кріс Тейлор грає у гру Smash Bros. Ultimate

Кріс подякував усім геймерам, які допомагали йому, розмістивши пост в онлайн-спільноті Reddit.

"Я не можу описати словами, наскільки я вдячний. Я на це, напевно, не заслуговував, але ви, друзі, це зробили, і ця чиста доброта розчулює мене до сліз, дуже вам дякую", - написав Кріс.

Деякі користувачі зауважили дружність ігрової спільноти.

"Ось чому я люблю геймерську спільноту. Коли ми збираємося разом і пам'ятаємо про те, що ми всі - людські створіння, ми можемо здійснити щось особливе", - написав один з користувачів.

Кріс написав кілька твітів з подякою і пообіцяв триматися так довго, скільки зможе.

Копирайт изображения @SPOOKYWOBBLER

За кілька днів після цього стало відомо, що Кріс Тейлор помер. Про це написав на Reddit його брат Зак, подякувавши користувачам за підтримку геймера.

"Сподіваюся, пам'ять про Кріса житиме, коли ми будемо грати в ігри", - написав Зак.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.