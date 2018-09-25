Трамп на Генасамблеї ООН похвалив себе. Всі засміялися

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Президент США Дональд Трамп у своєму виступі на сесії Генасамблеї ООН похвалився своїми досягненнями і розкритикував іранську владу.

У своїй промові на Генасамблеї в Нью-Йорку він відстоював своє рішення щодо припинення ядерної угоди з Іраном.

Трамп похвалився тим, що його адміністрація змогла досягти "більших результатів, ніж майже будь-яка інша" в історії США.

Ці його слова зустріли сміхом, але він усміхнувся у відповідь, сказавши: "На таку реакцію я не очікував, але нічого".

Сполучені Штати стали сильнішими, багатшими і безпечнішими, оголосив Трамп.

Щодо Ірану, американський президент заявив, що лідери країни вкрали багатство свого народу. Він також назвав Тегеран спонсором тероризму за кордоном.

Рішення його адміністрації вийти з ядерної угоди Іраном дуже схвально зустріли інші країни Близького Сходу, заявив Трамп.

Він також сказав, що його зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином призвела до зрушень, які було неможливо уявити ще кілька місяців тому.

Трамп заявив, що північнокорейські ракети перестали літати у всіх напрямках, а північнокорейські ядерні випробування припинили.

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