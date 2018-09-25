Копирайт изображения PHÉBUS Image caption У своїй новій книзі Клод Шопп розповідає як випадкова знахідка допомогла розгадати хто зображений на картині

На картині Гюстава Курбе "Походження світу", швидше за все, зображено французьку балерину Констанс Кеньо, яка була коханкою османського дипломата. Саме він замовив художнику цю картину для своєї колекції еротики, вважають експерти.

Протягом десятків років мистецтвознавці гадали, що на одній з найпровокативніших робіт в історії мистецтва, картині Гюстава Курбе "Походження світу", зображена ірландка Джоанна Гіффернан.

Вона була коханкою Курбе, а також дівчиною його учня, американського художника Джеймса Вістлера.

Проте тривалий час експерти сумнівалися, що голе тіло і геніталії на картині "Походження світу" належать саме Гіффернан, оскільки лобкове волосся на картині темне, в той час як сама ірландка була рудою.

Свідчення про те, що на картині зображена не вона, а французька балерина Констанс Кеньо, знайшлося у листуванні французьких письменників Александра Дюма-молодшого і Жорж Санд.

На цю вказівку натрапив французький історик Клод Шопп, коли досліджував копії листів Дюма для книги.

Історика спантеличив один уривок з листа Дюма до Санд, датованого червнем 1871 року: "Не можливо пензлем передати найбільш делікатне і яскраве інтерв'ю мадемуазель Кеньо з Опери".

Шопп звірився із рукописом оригіналу і з'ясував, що насправді замість слова "інтерв'ю" Дюма написав "інтер'єр", тобто "нутро".

Історик поділився своїм відкриттям з керівницею відділу друку і фотографії французької національної бібліотеки Сільві Обенас.

"Свідчення, яке знайшов Клопп, змушує мене з упевненістю на 99% говорити, що моделлю Курбе була Констанс Кеньо", - сказала вона агенції AFP.

Хто така Констанс Кеньо?

До 1859 року Констанс Кеньо танцювала у паризькій Опері. У 1866 році, коли Курбе написав картину, 34-річна Кеньо була однією з коханок османського дипломата Халіля Шеріфа-паші.

Саме він замовив Курбе картину "Походження світу" для своєї особистої колекції еротики. Картину він тримав у себе вдома за завісою, показуючи роботу своїм гостям.

У французькій національній бібліотеці збереглося кілька фотографій Кеньо. Її обличчя також можна розгледіти на фотографіях французького фотографа Андре Дісдері, які зберігаються в колекції музею Орсе в Парижі.

Чорні брови Кеньо більше відповідають темному лобковому волоссю, зображеним на картині Курбе, каже Обенас.

На її думку, в той час всі знали, що на картині зображено саме Кеньо, але з часом це забулося, тому що вона стала поважною жінкою і присвятила себе благодійності.

Констанс Кеньо померла у 1908 році. У своєму заповіті вона залишила картину Курбе, на якій зображено іриси, тюльпани та камелії.

Обенас вважає, що цю картину своїй коханці подарував Курбе і її покровитель Халіл Шеріф-паша - у ті часи камелії асоціювалися з куртизанками, завдяки роману Дюма-молодшого "Дама з камеліями".

Скандальна картина

Французький художник-реаліст Густав Курбе написав картину "Походження світу" у 1866 році. На ній зображено голе жіноче тіло з широко розведеними ногами.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Картину Курбе вперше показали у 1995 році в музеї Орсе

Картина стала однією з найпровокативніших робіт в історії мистецтва. Через надмірну сексуальну відвертість її тривалий час ніде не виставляли і вперше показали широкому загалу лише у 1995 році.

Джоаннна Гіффернан, яка, як вважалося тривалий час, позувала для цієї картини, перебувала у романтичних стосунках із американським художником Джеймсом Вістлером, який приїхав до Франції зі США.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Вістлер зобразив свою кохану Джоанну Гіффернан на картині "Дівчина в білому"

Вістлер зобразив свою кохану на картині "Симфонія в білому №1: Дівчина в білому", яку він написав у 1862 році, за чотири роки до скандальної картини Курбе. Для цієї роботи Гіффернан позувала для Вістлера в закритій довгій сукні.

Картина "Походження світу" досі пов'язана зі скандалами.

У 2011 році у Франції вчитель подав до суду на Facebook через те, що соцмережа заблокувала його акаунт після того, як він опублікував зображення з картиною Курбе. У березні цього року французький суд визнав дії соцмережі неправомірними.

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