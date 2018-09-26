Швейцарія відмовила Абрамовичу у посвідці на проживання. Бо небезпечний?

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Швейцарська влада відмовила російському бізнесмену Роману Абрамовичу в отриманні посвідки на проживання через побоювання, що його перебування в країні може становити "загрозу громадській безпеці" та завдати "репутаційних збитків", стверджують швейцарські ЗМІ.

Як з'ясувала газета Tages-Anzeiger, після подання прохання в листопаді 2017 року міграційна служба країни звернулася до федеральної поліції Швейцарії, щоб з'ясувати ставлення відомства до надання Абрамовичу посвідки на проживання.

За даними журналістів, у відповіді поліції були твердження про те, що щодо бізнесмена є "підозри у відмиванні коштів та можливих контактах з кримінальними структурами", а його швейцарські активи нібито можуть мати "частково нелегальне походження".

Юристи Абрамовича назвали всі ці твердження помилковими і заявили про намір судитися з тими, хто поширив інформацію про бізнесмена. За їх словами, публікація порушила швейцарський Кримінальний кодекс та закони про захист інформації.

Стаття в Tages-Anzeiger вийшла після того, як Абрамович програв правовий спір швейцарському медіахолдингу Tamedia. Бізнесмен намагався через суд не допустити публікації інформації про себе в пресі.

Російський мільярдер і власник футбольного клубу "Челсі" жодного разу не був підозрюваним в кримінальних справах ані у Швейцарії, ані в інших країнах.

В публікації Tages-Anzeiger, яка отримала доступ до документів, йдеться про те, що поліція не повідомила, на чому ґрунтуються її твердження про Абрамовича.

Швейцарський адвокат бізнесмена Даніел Гласл заявив, що Абрамович вкрай засмучений публікацією конфіденційної інформації про себе.

Юридична команда Абрамовича направила запит з проханням скорегувати наявні у поліції Швейцарії дані і тепер має намір вимагати порушення кримінальної справи проти тих, хто поширив інформацію про бізнесмена.

"Будь-які припущення, що Абрамович був пов'язаний з відмиванням грошей або мав контакти зі злочинними угрупованнями, є абсолютно неправдивими", - підкреслив він.

"Попри численні прохання, федеральна поліція не надала жодних доказів, які б підтверджували звинувачення", - додав адвокат.

Швейцарські ЗМІ повідомляли, що в липні 2016 року Роман Абрамович вже подавав прохання про надання посвідки на проживання в міграційну службу кантону Вале, проте згодом нібито відкликав його через невідомі причини.

ЗМІ повідомляли про інтерес бізнесмена до альпійського курорту Верб'є, який розташований на території кантону Вале.

Навесні цього року Роман Абрамович мав труднощі під час подовження британської візи, після чого з'явилися повідомлення про те, що він отримав громадянство Ізраїлю, яке дає право відвідувати Велику Британію без візи.

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