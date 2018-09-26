Чому британці надсилають пакети від чипсів поштою? І чому пошта проти?

Королівська пошта втрутилася у суперечку між захисниками природи та виробниками чипсів Walkers, закликавши людей не надсилати поштою порожні пакети від снеків.

Активісти групи 38 Degrees закликали людей протестувати проти того, що пакети від чипсів роблять із матеріалу, який не переробляється, та відправляти їх поштою до офісу компанії. Захисники природи також запропонували "завалити соцмережі Walkers фотографіями того, як ми кидаємо пусті пакети у поштові скриньки".

Згідно з законом, Королівська пошта зобов'язана доставити пакети за поштовою адресою Walkers.

Проте вони не проходять через сортувальні машини, тому поштарям доводиться сортувати їх вручну, через що вони сильно запізнюються.

Речник поштової служби заявив: "Ми рішуче закликаємо наших клієнтів не відправляти нічого, що не запаковано належним чином".

"Пакети від чипсів не можуть пройти через машини, це нестандартні поштові відправлення, тому моїм працелюбним колегам доводиться сортувати їх вручну, а це затягує роботу".

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У соціальних мережах під хештегом #PacketInWalkers люди постять селфі з порожніми пакетами, які вони опускають у поштові скриньки.

Вони почали це робити після петиції 38 Degrees, в якій вони закликали Walkers зробити своє пакування придатним для вторинної переробки.

"Відсилаючи їм пусті пакети, ми можемо спровокувати цілу кризу в компанії", - написали активісти на сайті 38 Degrees.

"Уявіть собі, що відбуватиметься у штаб-квартирі Walkers, якщо кожного дня їм приноситимуть сотні упаковок, якщо це буде у всіх новинах та по всіх соцмережах".

Але в Королівській пошті заявили, що поки що отримали лише 30 пакетів.

Чи є альтернатива?

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С'юзан Селке, директор Школи пакування Університету штату Мічиган, розповіла, що через високий вміст жиру у чипсах їм потрібний щільний бар'єр від кисню, а інші варіанти упаковки можуть ще більше впливати на навколишнє середовище.

"На сайті компанії Walkers вказано, що їхнє пакування зроблено з такого ж матеріалу, як і пакування більшості снеків", - сказала вона.

Такі продукти зазвичай пакують в металізовані плівки ПЕТ або ПП.

"Через те, що в них багато жиру, а також через те, що вони легко псуються, чипси треба ретельно захищати від кисню", - сказала доктор Селке.

"Раніше використовували папір або пластик, який ламінували алюмінієвою фольгою, та зазвичай всередині покривали пластиком. Це пакування в більшості випадків також не приймають для обробки, воно набагато важче, та матиме більший вплив на довкілля. Тож це не найкраща альтернатива".

Вона заявила, що більш жорстке пакування можна використовувати для забезпечення гарного кисневого бар'єра, але через це потрібно буде використовувати більше матеріалів.

Що каже виробник чипсів?

У компанії Walkers відповіли, що їхня упаковка розроблена так, аби зберегти снеки свіжими.

Виробник підтвердив, що почав отримувати упаковки від чипсів, та запевнив, що використає їх "для досліджень".

"Ми усвідомлюємо, скільки зусиль було витрачено на те, щоб привернути нашу увагу до проблеми переробки пакування", - заявив речник.

"Ми використаємо пакети, які нам повернули, для досліджень, адже ми маємо твердий намір зробити наше пакування придатним для вторинної переробки", - додав він.

В компанії зобов'язалися до 2025 року зробити все своє пакування на 100% придатним до переробки.

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