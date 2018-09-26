У Венеції хочуть заборонити ходити з алкоголем вночі: чому?

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У Венеції планують заборонити ходити з пляшками по вулицях. Таким чином влада міста намагається боротися з потоком туристів, від яких місто захлинається кожного року.

Там хочуть стягувати штрафи з людей, які нестимуть алкоголь по вулиці після 19:00 - навіть якщо пляшки будуть запаковані у магазинні пакети.

Поліція заявляє, що зовсім не хоче заважати місцевим жителям скуплятися в магазинах, проте хоче зупинити п'яних гуляк.

Історичний центр Венеції щороку відвідують мільйони туристів, проте постійно там проживають лише 55 тисяч людей.

Італійське інформаційне агентство Ansa пише, що нові заходи можуть запрацювати з жовтня та стосуватимуться будь-якого алкоголю.

Венеційське видання газети Corriere Della Sera називало його "одним із найсуворіших правил на всьому північному сході" Італії.

У розмові з Ansa місцевий поліцейський Марко Агостіні пояснив, що не звертатиме увагу на людей, які повертаються із супермаркетів, прихопивши алкоголь. Натомість правила стосуватися тих, хто "п'є та має ще й три пляшки пива з собою у пакеті".

У місті нещодавно оголосили про інші суперечливі плани, які не дозволятимуть сидіти чи лежати на землі. Голосуватимуть за заборону також у жовтні.

Якщо вони пройдуть голосування, то туристи повинні будуть сплачувати штраф 50 до 500 євро за те, що сядуть на забороненій поверхні.

Але Венеція вже відома своїми суворими правилами.

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Заборона вже працює на найбільш переповнених туристичних місцях. Там чиновники вже посувають тих, хто відпочиває на сходах площі Святого Марка, та погрожують їм потенційними штрафами €200.

Серед інших штрафів для туристів, які "не поважають" Венецію, є такі:

€450 за плавання або пірнання в канали або в будь-які інші водні шляхи

€200 за носіння купальника або ходіння топлес - стосується також чоловіків

€50-€200 за годування птахів, а також рештки їжі, залишені на вулиці

€ 100 за користування велосипедом

Венеція складається з понад 100 невеликих островів, зв'язаних сотнями мостів. Це означає, що перегороджені канали можуть стати великою проблемою.

Число нововведених правил змушує його мешканців скаржитися на те, що нові вимоги шкодять місту, яке щороку втрачає дедалі більше постійних жителів.

Населення Венеції скоротилося з 175 тисяч у 1951 році до 55 тисяч на сьогодні, в умовах орендної плати, яка постійно зростає, та будинків, багато з яких здають туристам.

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