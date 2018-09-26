Середземноморська кухня може перешкоджати депресії

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Дотримання середземноморської дієти може допомогти уникнути депресії, кажуть дослідники.

Такі висновки було оприлюднено у виданні "Молекулярна психіатрія" на підставі 41 дослідження, опублікованого протягом останніх восьми років.

Рослинна дієта, що включає фрукти, овочі, злаки, рибу, горіхи, оливкову олію та помірну кількість м'яса або молочних продуктів, схоже, позитивно впливає на настрій.

Є свідчення, що їжа, яку ми їмо, може впливати на зниження ризику депресії, хоча твердих клінічних доказів ще немає, каже доктор Камілл Ласаль, яка проводила дослідження разом з колегами в Університетському коледжі Лондона.

За словами експертів, зараз необхідно провести більш ґрунтовні дослідження, щоб випробувати цю теорію та дізнатись, чи можна лікувати депресію дієтою.

Їжа для настрою

Складно пояснити зв'язок між настроєм та їжею, адже впливати можуть також безліч інших факторів.

Депресивний стан може спричинити втрату апетиту, крім того, люди в пригніченому настрої можуть не надто добре дбати про себе

Щасливі люди більш схильні вести здоровий спосіб життя (не зловживати таким відомим депресантом як алкоголь)

Цілком можливо, що споживання шкідливої їжі - з високим вмістом цукру та високим ступенем обробки - підвищує ризик депресії, тож важливо виключити такі продукти з вашого харчування

Втім, без більш серйозних досліджень незрозуміло, наскільки сильно може впливати на настрій дотримання середземноморської дієти.

"Треба більше досліджень"

Професор Навід Саттар, спеціаліст з питань обміну речовин в Університеті Глазго, рекомендує не поспішати з висновками.

"Хоча здорове харчування корисне з багатьох причин, нам потрібно більше доказів, перш ніж ми зможемо сказати, що багаті на рослинні продукти дієти можуть покращити психічне здоров'я, - каже він. - Єдиний спосіб довести такі зв'язки - провести масштабні дослідження серед людей, що перебувають під загрозою депресії".

За його словами, такі дослідження вимагатимуть значних зусиль, але провести їх варто.

Стівен Баклі з благодійного фонду "Розум" вважає доцільним їсти здорову їжу, мати регулярну фізичну активність та скоротити вживання "продуктів, що змінюють настрій, зокрема цукру, кофеїну та алкоголю".

"Широко визнано, що існує тісний зв'язок між тим, що ми їмо і як ми почуваємось, адже рівень цукру в крові впливає на наш настрій та енергію, - каже він. - Якщо ви відчуваєте депресію чи тривогу, важко сконцентруватися на своєму здоров'ї. Ви також можете вдатися до неефективних шляхів подолання проблем на кшталт наркотиків чи алкоголю".

В таких випадках хворим можуть допомогти інші форми лікування, в тому числі ліки або розмовна терапія.

Дослідження традиційної середземноморської кухні показало, що вона може знизити ризик виникнення діабету другого типу, високого кров'яного тиску і підвищеного рівня холестерину. Всі ці стани - підвищують ризик серцевих захворювань.

Дослідники також виявили, що люди, які дотримуються середземноморської дієти, мають більші шанси прожити довге життя та менш схильні до надмірної ваги.

Типова середземноморська дієта включає багато овочів, фруктів, бобів, злаків та продуктів з перероблених злаків - цілозернового хліба, пасти та коричневого рису.

Ця кухня також включає помірну кількість риби, білого м'яса та деяких молочних продуктів.

Поєднання всіх цих елементів приносить користь для здоров'я, також одним із ключових аспектів є включення до харчування корисних жирів.

Якщо ви турбуєтеся про своє психічне здоров'я, зверніться до свого лікаря.

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