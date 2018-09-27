У Херсоні хочуть знищити бездомних собак і котів. Навіщо?

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Зоозахисники Херсонщини б'ють на сполох: за їхніми словами, влада планує знищити безпритульних котів і собак через спалах африканської чуми свиней (АЧС).

У міській раді кажуть, що рішення про знищення тварин ще не ухвалено і наголошують, що на темі безпритульних тварин легко маніпулювати.

ВВС News Україна з'ясовувала аргументи обох сторін, а також те, наскільки серйозним є спалах АЧС на Херсонщині.

Обирають "менше лихо"

У середу захисники тварин вийшли на мітинг під будівлею Херсонської міської ради, вимагаючи не допустити вбивства вуличних тварин.

Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області минулого тижня оголосило про запровадження карантину на території міста через спалах хвороби.

Серед заходів, які передбачає в такому випадку Інструкція з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней, затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства, - знищення гуманними методами бродячих котів і собак, які можуть бути переносниками вірусу.

"Якщо вчасно та ефективно не вжити заходів з локалізації та ліквідації АЧС, захворювання завдасть значних економічних збитків, в тому числі через санкції до України із заборони експорту аграрної продукції. Тому яке лихо менше, те й вибирають", - зазначають в управлінні Держпродспоживслужби Херсонської області щодо рішення про знищення безпритульних тварин.

Там також зауважили, що заходи інструкції є обов'язковими до виконання.

Захисники тварин стверджують, що безпритульних тварин вбивати не потрібно, адже, на їхню думку, вони не становлять небезпеки для свиней.

Наскільки небезпечний вірус?

У третьому кварталі на Херсонщині зафіксували 10 спалахів африканської чуми свиней - заразної, невиліковної хвороби, яка призводить до загибелі свиней.

Понад 5 000 голів свиней в області спалили, щоб завадити поширенню захворювання, повідомляє головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області.

Африканська чума свиней не передається людині і не становить небезпеки для здоров'я людини.

Не вражає ця хвороба й інших тварин, але деякі з них можуть бути переносниками небезпечного вірусу. Цим ветеринарні служби й пояснюють заходи щодо безпритульних тварин в умовах карантину в місті.

Наразі зона карантину охоплює місто Херсон та десятикілометрову зону навколо нього, розповів ВВС News Україна Віталій Боярський, начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби в Херсонській області.

Він додав, що план заходів в таких умовах затверджує Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Херсонській міській раді.

У місті вже заборонили торгівлю живими свинями та м'ясом без супровідних документів. Ветеринарні служби перевіряють стан свиней у господарствах.

Копирайт изображения UNIAN Image caption В Україні за останні кілька років було кілька спалахів африканської чуми свиней

Остаточно план заходів щодо безпритульних тварин ще не затвердили - рішення ухвалять на засідання комісії у четвер, 27 вересня, кажуть у прес-службі Херсонської міської ради.

Там також зауважують, що є норми, які не можна обходити, і наголошують, що на темі безпритульних тварин легко маніпулювати.

Активістам на мітингу пан Боярський заявив, що рішення про евтаназію тварин має ухвалити міська рада.

Ігор Семенчев, керівник комунального підприємства "Гарантія", яке опікується питанням безпритульних тварин у Херсоні, заявив активістам на мітингу, що до офіційного рішення жодну собаку не буде приспано.

"Це наше слово - але в рамках закону", - сказав пан Семенчев учасникам демонстрації.

За його словами, після вилову собак комісія вирішуватиме, чи є підозра на певне захворювання. Якщо так, то до тварини застосують евтаназію, в іншому випадку - відпустять назад на волю.

Однак Семенчев наголошує, що все залежить від рішення комісії, яке є обов'язковим до виконання. У разі непокори підприємству загрожує кримінальна відповідальність, як зазначено в листі головного ветлікара області до міської ради.

Згідно з цим листом, який активісти надали BBC News Україна, керівників на місцях просили повідомити, де перебувають безпритульні тварини, аби провести відлов. Прозвітувати про проведення заходу і наявність бродячих тварин просили до 10 жовтня.

"Чому вирішили відігратися на беззахисних?"

Захисники тварин побоюються повторення ситуації, яка була в Миколаєві у липні цього року, коли за кілька днів у місті знищили близько сотні собак.

Активісти поспішають вивезти тварин з Херсона до притулків в інших містах або віддати їх тим, хто погодиться взяти, - тимчасово або назавжди.

Захисники кажуть, що вже вивезли 40 тварин з херсонського комунального підприємства "Гарантія", куди звозять безпритульних собак. 12 з них поїхало до Одеси, 13 - до Києва, решта - до інших міст.

Є ще принаймні 30 охочих прийняти собак, розповів BBC News Україна Ельшан Мехтієв, ініціатор проекту ihelpdog, який розпочав кампанію за порятунок херсонських тварин.

Пан Мехтієв каже, що є лише кілька днів, щоб їх врятувати - їх нібито можуть знищити до кінця вересня.

Копирайт изображения Maria Gritsenko Image caption Цих цуценят у Херсоні можуть вбити, кажуть активісти

Активісти стверджують, що епідемію чуми свиней сфабриковано, і таким чином, нібито, надається преференція одним виробникам м'яса перед іншими.

"Вони вирішили одним ударом вбити двох зайців - заразом вбити безпритульних собак, на яких з міського бюджету виділяють кошти", - каже Ельшан Мехтієв.

Активісти наполягають, що вуличні тварини не контактують зі свинями в закритих господарствах, тож не можуть заразитися чумою і переносити вірус.

"Ми не розуміємо, чому вирішили відігратися на найбільш беззахисних", - каже херсонська правозахисниця Римма Бараненко.

Вона вважає, що евтаназію можна проводити лише з дуже вагомих причин, наприклад, якщо собака хвора на сказ.

Активісти сподіваються на діалог з місцевою владою.

В іншому разі вони планують подавати позов, щоб оскаржити рішення про знищення тварин, каже пані Бараненко. Також звертатимуться і до Міністерства аграрної політики, що видало інструкцію.

Активісти зареєстрували на сайті президента України петицію з вимогою припинити знищення безпритульних тварин.

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