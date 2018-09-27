Петро Вєрзілов дав перше інтерв'ю після ймовірного отруєння

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Учасник Pussy Riot Петро Вєрзілов, який лікується у Берліні, звинуватив російські спецслужби у своєму ймовірному отруєнні. Про це він розповів в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

Вєрзілову стало погано після судового засідання, він втратив зір та можливість говорити.

Спецбортом його доправила на лікування до німецької клініки Charite. 26 березня там повідомили, що виписали Вєрзілова зі стаціонару.

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"Я вважаю, що за моїм отруєнням стоять російські секретні служби, можливо, російська розвідка, ГРУ. Отруєння було зроблено настільки професійно, що це не дозволяє мені дійти до будь-яких інших висновків", - сказав Вєрзілов.

Берлінська клініка Charite, в якій він лікувався, оприлюднила прес-реліз, в якому заявила, що Вєрзілова прийняли з "ознаками отруєння".

В організмі Вєрзілова не змогли знайти слідів отрути, оскільки на той час вона могла вже вийти з організму. Тим не менш, лікарні виключають інші версії, та переконані, що активіста отруїли.

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"Можливо, вони випробували на мені новий отруйний коктейль, оскільки моє отруєння пішло не так, як це зазвичай відбувається. Не було такого, щоб було потрібно декілька днів, поки я зауважу щось (симптоми отруєння). Це відразу була гостра реакція. Про дні, які були після отруєння, у мене немає взагалі ніяких спогадів ... Я мало що пам'ятаю про те, що зі мною відбувалося. Коли я прийшов до тями, я подумав, що керівник клініки в Берліні - насправді директор моєї в'язниці, мені всюди ввижалися кішки", - говорить він.

Активіст заявив, що має дві версії можливого отруєння. Перше - його участь в акції Pussy Riot під час фіналу Чемпіонату світу з футболу.

Друга - зв'язок активіста з вбитими в Африці російськими журналістами: Орханом Джемалєм, Олександром Расторгуєвим та Кирилом Радченком.

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Вєрзілов, який близько дружив з Расторгуєвим, вирішив провести власне розслідування. Напередодні отруєння він отримав першу доповідь про обставини вбивства у Центральноафриканській Республіці.

"Я хотів, та як і раніше хочу провести розслідування того, що сталося з трьома журналістами. Це може бути причиною, через яку мене отруїли спецслужби. Я думаю, що ця причина навіть більш ймовірна, ніж (помста за акцію) на Чемпіонаті світу", - сказав Вєрзілов.

Вєрзілова доправили до лікарні у важкому стані ввечері 11 вересня. Як розповіла його дівчина Вероніка Нікульшина, йому стало погано після судового засідання, на якому розглядали адміністративну справу проти неї.

За її словами, у Вєрзілова почалися проблеми із зором, він втратив здатність розмовляти, а згодом і ходити. Через два дні на вимогу близьких його перевели в реанімацію Інституту імені Скліфосовського, а згодом доправили до Німеччини спецбортом.

Вєрзілов заявив, що хоче повернутися до Росії, щойно одужає.

"Я припускаю, що ті, хто один раз вже отруїли його, спробують зробити це знову. Ось чому я не хочу, щоб він повертався ", - сказала його дівчина Вероніка Нікульшина.

"Але Петра неможливо зупинити", - додала вона.

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