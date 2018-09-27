Масове отруєння у Макіївці: винуватять питну воду

В тимчасово окупованій Макіївці в Донецькій області сталося масове отруєння питною водою. До лікарень потрапили 39 людей.

Представник уповноваженої Верховної Ради з прав людини в Луганській та Донецькій областях Павло Лисянський повідомив про це на власній сторінці у Facebook.

Копирайт изображения FACEBOOK.COM ПАВЛА ЛИСЯНСЬКОГО Image caption Вода у Макіївці

З посиланням на медичних працівників він розповів, що у міську лікарню міста Макіївка потрапили 37 дорослих та двоє дітей віком до дев'яти років.

"Частину людей відправили до лікарень міста Донецьк, звідти я не зміг отримати інформацію. Проте кількість шпиталізованих зростає кожної години", - написав пан Лисянський.

Всі вони скаржаться на біль в животі, нудоту, підвищену температуру та озноб. У деяких зафіксували виражену інтоксикацію та зневоднення.

За словами Лисянського, це сталося через поламану систему дезінфекції води в Макіївці.

"Місцеві жителі продовжують скаржитися на специфічний запах води. За їхніми словами, вода дуже сильно смердить хімією та ліками", - написав представник омбудсмена.

Про проблеми було відомо комунальному підприємству "Вода Донбасу", яке перебуває під контролем так званої "ДНР". Напередодні вони радили місцевим жителям протягом 5-7 хвилин кип'ятити воду перед вживанням.

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