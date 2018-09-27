Невдале фото: зняли штани та потрапили до в'язниці

Копирайт изображения SRI LANKAN POLICE

Поліція Шрі-Ланки заарештувала трьох чоловіків. Вони були серед групи людей, які напівоголеними сфотографувалися на стародавній священній скелі Підурангала.

Молоді люди, які живуть на Шрі-Ланці, розмістили свої фотографії у Facebook.

Як повідомляє кореспондент BBC в Коломбо Аззам Амін, це розлютило людей, які заявили, що витівка образила їхні релігійні почуття.

Аналогічні фотографії в минулому розміщували іноземці в Instagram, проте їх до жодної відповідальності не притягували.

Арешти почалися після скарги буддійського монаха, який стверджує, що фото ображають релігійні почуття, бо їх зробили біля печерного храму Сігірія, який є пам'ятником всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Прем'єр-міністр Шрі-Ланки Раніл Вікрамасінгхе також наказав поліції провести розслідування, про це повідомляє місцева газета Daily Mirror.

Копирайт изображения SRI LANKAN POLICE Image caption Всього у "фотозйомці" взяли участь семеро чоловіків

"Смагляві сідниці"

Вірусні фотографії, які роблять іноземні туристи, публікують в акаунті Instagram під назвою "Cheeky Exploits". У ній людей закликають фотографуватися з оголеними сідницями на фоні світових пам'яток.

Багато шріланкійців хвалять поліцію за те, що ті вдаються до заходів через образу релігійних почуттів. Проте є і невдоволені.

"Коли наших дітей ґвалтують, а над жінками знущаються, поліція Шрі-Ланки нічого не робить. Вони, схоже, реагують лише на такі безглузді події, які нічого не значать", - написав один із користувачів Facebook.

Інших також хвилює питання, чому поліція карає лише місцевих жителів, проте не реагує на зухвалу поведінку іноземців.

"Невже правоохоронці мають обмежуватися лише смаглявими сідницями? Поліція Шрі-Ланки має відправити кілька груп по всьому світу, щоб ідентифікувати решту порушників", - написав інший користувач Facebook.

Це не перший випадок, коли оголені фото, зроблені поблизу священних місць, викликають скандал.

У червні 2015 року здійняла хвилю обурення група західних туристів, які зійшли на гору Кінабалу в Малайзії та сфотографувалися там оголеними.

Їх звинуватили у сильному землетрусі, який стався після цього. Природне лихо місцеві мешканці пов'язали з неповагою, яку туристи виявили до священної гори.

Тільки після судового розгляду, кількох днів у в'язниці і штрафу туристам дозволили покинути Малайзію.

У 2017 році модель журналу Playboy взяла участь в оголеній зйомці на горі Таранаки в Новій Зеландії, чим викликала обурення народу маорі, які вважають гору місцем поховання своїх предків.

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