Тепер можна: в Індії подружня зрада - вже не злочин

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Подружня зрада відтепер не є кримінальним злочином, вирішив Верховний суд Індії.

Точних даних про те, скільки саме громадян Індії були покарані за подібними звинуваченнями, немає.

Автор позову стверджував, що закон про адюльтер є свавільним та таким, що дискримінує права чоловіків і жінок.

Це вже другий закон колоніальної епохи, який цього місяця скасував Верховний суд країни. Раніше таким же чином в Індії декриміналізували одностатевий секс.

Хто оскаржив закон?

У серпні минулого року Джозеф Шайн, 41-річний бізнесмен, який наразі проживає в Італії, вирішив оскаржити закон про адюльтер.

"Коли мова йде про подружню зраду, одружені жінки - це не якась окрема проблема. У даному випадку вони нічим не відрізняються від чоловіків", - йшлося в судовому позові.

На думку пана Шайна, закон "дискримінував жінок тим, що підтримував помилкове припущення, ніби жінки є власністю чоловіків".

У позові, викладеному на 45 сторінках, Шайн цитував американського поета Ральфа Волдо Емерсона, письменницю і феміністку Мері Волстонкрафт, а також колишнього генерального секретаря ООН Кофі Аннана. Автор позову наводив їх висловлювання щодо гендерної рівності та прав жінок.

Між тим, правляча "Народна партія Індії" критикувала позов і наполягала на тому, що подружня зрада має залишатися кримінальним злочином.

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Про що йшлося у законі?

У скасованому законі сказано, що заміжня жінка не може бути кваліфікована як співучасник зради, натомість чоловік, з яким вона мала сексуальні стосунки, розглядається як спокусник.

Закон також забороняє жінкам подавати позови проти власного чоловіка і звинувачувати його у зраді.

Відповідальність за порушення закону - до п'яти років позбавлення волі та штраф.

Попри те, що статистики покарань за цим законом немає, юрист Калісварам Радж каже, що його часто використовували чоловіки, які бажали завдати шкоди репутації своїх дружин під час розлучення чи суперечок щодо виплати аліментів.

"Чоловіки часто подавали до суду на іноді абсолютно уявних людей, яких звинувачували у сексуальних стосунках з їхніми дружинами. Навіть, якщо цього неможливо було довести, це завдавало значної шкоди репутації їхніх партнерок".

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Цікаво, що індійський фольклор багатий історіями про позашлюбне кохання. Проте Манусмріті - стародавній збірник настанов благочестивому індійцеві - стверджує: "Якщо чоловік шукає інтимних стосунків з дружинами інших чоловіків, король повинен його покарати".

Що сказали судді?

Усі судді Верховного суду заявили, що закон про адюльтер є архаїчним та неконституційним.

"Старі уявлення про те, що чоловік - це злочинець, а жінка - його жертва, більше не слугують добру", - каже суддя Рогінтон Наріман.

Такої ж думки суддя Дхананджая Шандрашуд: за його словами, закон "закріплює статус жінок як підлеглих, заперечує гідність, сексуальну свободу і заснований на гендерних стереотипах".

Він також зазначив, що метою скасованого закону є контроль за жіночою сексуальністю.

Адюльтер вважається злочином десь іще?

Подружня зрада є незаконною у 21 американському штаті, зокрема в Нью-Йорку. При цьому опитування демонструють, що хоча громадяни США погано ставляться до адюльтеру, все ж не схильні вважати це кримінальним злочином.

Подружня зрада також заборонена шаріатом, тому вона є кримінальним злочином в таких країнах, як Іран, Саудівська Аравія, Пакистан та Сомалі.

На Тайвані за подружню зраду можна отримати до одного року позбавлення волі.

У 2015 році Верховний суд Південної Кореї скасував схожий закон, за яким можна було сісти у в'язницю на п'ять років.

Загалом закони про адюльтер скасували близько 60 країн, де раніше подружня зрада розглядалася як кримінальний злочин.

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