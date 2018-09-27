Криваві "Молоти": Луценко хоче перевірити міномети в армії

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Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав до проведення повної ревізії мінометів "Молот" в українській армії.

Таку думку він висловив під час засідання парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони у четвер.

За словами генпрокурора, у ситуації, пов'язаній з вибухами цього озброєння, є два фактори - технічний та людський.

Саме тому, на його думку, треба перевірити технічний стан мінометів, а тих, хто порушив правила їх використання - притягнути до відповідальності.

"Головне - прошу комітет прийняти рішення та звернутися до Міністерства оборони та "Укроборонпрому" терміново призначити повну ревізію наявних мінометів "Молот" та їх гарантійного обслуговування заводом", - сказав пан Луценко.

За його словами, на основі вже отриманих експертних висновків, найбільш вразливими у мінометів є два вузли: запобіжник та пусковий механізм.

Що стосується загибелі військових на Рівненському полігоні у липні цього року через вибух "Молота", генпрокурор заявив про "грубе порушення усіх правил безпеки".

Саме тому, запевнив він, всі, хто допустив порушення правил при проведенні стрільб, будуть притягнені до відповідальності.

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін відзвітував, що міномет розроблено згідно з робочою конструкторською документацією.

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Вибухи "Молота"

Міномет "Молот" вже кілька разів вибухав в українській армії, не обійшлося без жертв.

Останній інцидент стався 23 вересня в одній з військових частин. Тоді госпіталізували двох військових.

У липні цього року на Рівненщині через вибух "Молота" загинули троє військових.

Були подібні вибухи у 2016 і 2017 роках, тоді теж були загиблі.

Серія подібних випадків викликала побоювання щодо того, чи відповідає "Молот" технічним вимогам та чи безпечно використовувати його в українській армії.

Виробляється "Молот" на київському заводі "Маяк". Армія взяла його на озброєння у 2016 році.

Після вибухів військова прокуратура відкрила кримінальні провадження: "Молот" мали перевірити на відповідність технічним вимогам.

У серпні начальник Генштабу Віктор Муженко у розмові з BBC News Україна заявив, що перевірка все ще триває: "Як тільки отримаємо відповідні експертні висновки, тоді можна говорити про відповідність чи невідповідність цих мінометів".

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