Дискваліфікована "міс Україна": "Я буду боротися"

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Вероніка Дідусенко, яку позбавили статусу "Міс Україна - 2018", публічно прокоментувала ситуацію навколо цьогорічного конкурсу краси.

Вона вибачилася за те, що свідомо приховала інформацію про свою дитину й заміжжя. Але назвала цю вимогу принизливою і дискримінаційною.

За її словами, багато дівчат мріють потрапити на конкурс краси, але через своє материнство не можуть цього зробити.

Саме тому Вероніка Дідусенко буде домагатися зміни правил конкурсу.

"Дехто каже, що я мала можливість висловити свою незгоду до того, як заповнювала анкету. Але якби я не отримала корону і якби не пройшла весь цей шлях, я впевнена, нашої зустрічі з вами не було би і це питання не отримало би такого величезного розголосу", - каже модель.

Коментуючи можливість брати участь в конкурсі "Місіс світу", Вероніка Дідусенко сказала, що там є свої фільтри.

Адже на цьому конкурсі "не дуже вітають жінок, які самі виховують дитину". До того ж, він не такий престижний, як "Міс світу".

Пані Вероніка планує разом із юристами зібрати документи та звернутися до організаторів конкурсу "Міс світу", аби домогтися зміни правил.

"Я хочу розпочати боротьбу з дискримінацією", - сказала вона, пояснивши, що буде добиватися, аби матерям дозволили брати участь в конкурсі.

Дискваліфікована "міс"

24 вересня організатори "Міс Україна" повідомили, що позбавляють 23-річну Дідусенко звання, а конкурсантку, яка представить Україну на міжнародному конкурсі "Міс світу", переоберуть 30 вересня.

За їхніми словами, жінка приховала, що вона розлучена і має маленького сина.

За правилами національного конкурсу, а також "Міс світу", претендувати на корону можуть лише ті дівчата, які не мають дітей та ніколи не були заміжніми.

Тож через "поведінку Дідусенко" Україна могла втратити ліцензію на проведення змагання, стверджує виконавчий директор оргкомітету "Міс Україна" Вікторія Кіосе.

"Ми толерантні і поважаємо жінок з дітьми, заміжніх та розлучених - усіх!! Бо кожна людина має право на демонстрацію свого таланту, успіхів та цілей. Але для цього існує інший конкурс "Місіс Україна", де заміжні, розлучені, з дітьми можуть брати участь!" - наголосила Кіосе.

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