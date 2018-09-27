Британські виші просять владу заборонити реферати “на замовлення”

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Понад 40 керівників британських університетів звернулися до міністра освіти з проханням заборонити діяльність компаній, які надають послуги з написання студентських робіт.

Деякі студенти платять за написання рефератів та інших текстів - виявити обман не завжди здатне навіть програмне забезпечення, створене для пошуку плагіату.

У своєму листі керівники вишів зауважують, що не закликають притягати до відповідальності самих студентів, а лише просять заборонити компанії, що надають подібні послуги.

Їхня діяльність підриває систему вищої освіти і є нечесною щодо студентів, які пишуть роботи самостійно, зазначено у зверненні.

Міністр університетів і наукових досліджень Великобї Британії Сем Гіма каже, що уряд вже працює над тим, аби вирішити проблему, і не виключає ухвалення відповідного закону.

Звернення підписали 46 керівників британських вишів - зокрема й кількох найпрестижніших університетів країни.

Студенти, яких ловлять на обмані, можуть стикнутися з серйозними наслідками - аж до виключення.

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При цьому діяльність компаній, що надають послуги з написання студентських робіт, в Британії не заборонена. Такі фірми вільно розміщують свою рекламу у соцмережах та поруч з кампусами.

Нещодавнє дослідження показало, що близько 15% студентів видавали чужі роботи за власні принаймні раз протягом останніх чотирьох років.

Керівники університетів вважають, що заборона компаній, які надають такі послуги, змусить їх припинити свою діяльність. Також пропонується видаляти їх сайти з результатів видачі пошукових систем.

Наразі бізнес з написання рефератів вже заборонений у США та Новій Зеландії.

Міністр Сем Гіма зауважив, що очікує на ініціативу й від самих британських університетів - аби ті повідомляли студентів про можливі наслідки, з якими вони можуть стикнутися, і прибирали з території кампусів рекламу компаній, які пропонують послуги з написання робіт.

"Продукт найвищої якості"

Ден Бернс заплатив 65 фунтів за аналіз жіночих образів у книгах "Пригоди Олівера Твіста" і "Джейн Ейр", коли розслідував діяльність "рефератних фірм" для студентського сайту The Tab.

"Сервіс працював достатньо професійно. Наша співпраця не виглядала, як щось незаконне", - каже він у розмові з BBC.

За його словами, ця фірма пропонувала написання абсолютно будь-якого тексту - аж до дисертації. Окремі компанії навіть можуть зв'язати клієнта з працівником, який писатиме роботу.

"Ця людина пообіцяла, що я отримаю продукт найвищої якості, а роботу виконуватимуть студенти магістратури й аспіранти".

Незабаром Бернсу надіслали готову роботу. "Це було просто жахливо", - згадує британець.

За його словами, він показав текст своєму викладачеві, той швидко проглянув роботу і сказав, що не оцінив би її надто високо. Проте чим уважніше вони вчитувалися в зміст реферату, тим гіршим виявлявся текст.

"Це був просто набір примітивних речень", - каже Бернс.

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