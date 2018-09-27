Воздвиження Хреста по-ефіопськи: як святкують фестиваль Мескель
Жителі Ефіопії святкують щорічний фестиваль Мескель, перше велике свято релігійного року в країні.
Згідно з ефіопською православною християнською традицією, національне свято вшановує віднайдення хреста, на якому розіп'яли Ісуса.
Переддень фестивалю - свято, відоме як Демера, - відсвяткували тисячі людей, зібравшись на площі Мескель в центрі столиці Ефіопії Аддис-Абебі.
Демера, що припадає на 26 вересня, - яскраве свято, яке приваблює тисячі вірян у білих одежах.
До них приєднуються сотні священиків та дияконів з церков міста, які приносять барабани та хрести.
Інші священики приносять традиційні парасольки, які використовують у церквах.
Перед заходом сонця в центрі площі запалюють величезне багаття.
Вогонь символізує спроби Святої Олени, матері імператора Костянтина, знайти хрест в Єрусалимі в IV столітті.
Саме в Єрусалимі Святій Олені, за легендою, порадили запалити вогонь, який би підказав їй, де шукати.
Дим від багаття вказав на місце, де був похований хрест.
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Після цього, як розповідають, Свята Олена роздала шматочки хреста всім церквам. Ефіопська церква стверджує, що досі зберігає свій фрагмент.
Автори всіх фото - Аменсіса Неґера та Калкідан Йібелталь з ВВС, всі права застережено.