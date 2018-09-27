Євро-2024 відбудеться в Німеччині

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У 2024 році Чемпіонат Європи з футболу відбудеться в Німеччині.

Рішення ухвалив виконавчий комітет УЄФА.

Матчі відбудуться у десяти містах: Берліні, Мюнхені, Дортмунді, Лейпцигу, Кельні, Гельзенкірхені, Гамбургу, Франкфурті-на-Майні, Дюссельдорфі та Штутгарті.

Голосування відбулося в швейцарському місті Ньйон.

Єдиною суперницею була Туреччина. Судді віддали 12 голосів за Німеччину, 4 - за Туреччину, один бюлетень визнали недійсним.

Німецький футбольний союз зробив акцент на зручному розташуванні в центрі Європи, великому досвіді проведення великих чемпіонатів, футбольних традиціях та інфраструктурі.

Турецька футбольна федерація наголошувала на тому, що країна, розташована на межі Європи та Азії, ще ніколи не проводила подібні турніри, але зараз готова до цього.

УЄФА не мала претензій до німецької заявки, а от щодо Туреччини були перестороги через ситуацію з дотриманням прав та свобод людини, повідомляють німецькі ЗМІ.

Німеччина вперше прийматиме європейський чемпіонат з 1988 року.

Євро-2024 повернеться до формату, коли чемпіонат приймає одна країна.

У 2020 році чемпіонат з футболу на честь 60-річчя турніру відбудеться у 12 містах країн Європи: Римі, Баку, Санкт-Петербурзі, Копенгагені, Амстердамі, Бухаресті, Лондоні, Глазго, Більбао, Дубліні, Мюнхені та Будапешті.

Чвертьфінали прийматиме Мюнхен, Санкт-Петербург, Баку та Рим, а півфінали і фінал відбудуться в Лондоні.

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