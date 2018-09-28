У Мікронезії пасажирський літак приземлився посеред лагуни

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Пасажирський літак приземлився в лагуні поблизу міжнародного аеропорту на Чуук в Мікронезії, повідомляють чиновники аеропорту.

На фотографіях, що поширюють в мережі, видно літак авіакомпанії Air Niugini з Папуа-Нової Гвінеї, що сів на мілководді зовсім близько від берега.

Жоден з 35 пасажирів і 12 членів екіпажу на борту рейсу ANG73 не отримав серйозних травм.

Причини аварії поки невідомі, найближчим часом розпочнеться розслідування.

"Літак зазнав аварії в лагуні, приблизно за 150 метрів від злітно-посадкової смуги, - повідомив ВВС менеджер аеропорту Джиммі Еміліо. - Просто зараз ми не знаємо, що сталося. Розслідування почнеться найближчим часом завтра, але аеропорт продовжує роботу в звичному режимі".

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Пан Еміліо додав, що всіх, хто перебував на борту літака Боїнг 737-800, доставили в лікарню для перевірок, зазначивши, що дехто отримав "незначні травми".

Літак летів з острова Понпеї в Мікронезії до Порт-Морсбі, столиці Папуа-Нової Гвінеї, з зупинкою на острові Вено в Мікронезії по дорозі.

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