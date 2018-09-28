Гей-пара пінгвінів викрала дитинча неуважних батьків

Копирайт изображения Getty

Гей-пара перуанських пінгвінів з данського зоопарку вже давно хотіла "всиновити" дитинча.

Самці жваво цікавилися яйцями та пташенятами під час прогулянок. Одного дня вони натрапили на розсіяного татка, який, здавалося, знехтував власним дитинчам.

"Як безвідповідально!", - мабуть, подумали вони.

Огледівшись довкола, парочка помітила маму пташеняти, яка саме ніжилася в басейні.

Викрадення

Не довго думаючи, вони вирішили, що викрадення пташеняти - найкраще, що вони можуть зробити.

Свідком злочину стала працівниця зоопарку Сенді Гедегард Мунк.

"Я побачила, що відбувається щось не те, - розповіла вона данській телекомпанії DR. - Батьки пішли, а їхнього нащадка просто викрали!".

Далі розгорнонулася справжня драма.

Спершу батько не виявив особливого інтересу до зникнення. Коли мати вийшла з води, вона також без особливого поспіху почала шукати дитинча.

І лише на наступний день біологічні батьки почали насправді панікувати та шукати своє маля.

Протистояння

Копирайт изображения Getty

Потужний конфлікт розгорівся, коли пари зіткнулися в боротьбі за малюка.

Вони злісно кричали, махали крильцями та хвостиками.

Викрадачі намагалися сховати дитинча.

Втручання людей

Все могло б закінчитися сумно, якби не втрутилися люди.

Гедегард зазначила, що їй довелося повернути пташеня біологічним батькам, щоб "уникнути трагедії".

Але гей-пара показала себе настільки готовою до батьківства, що їм віддали для "всиновлення" яйце, яке ще не вилупилося.

Невідомо, чи яйце запліднене. Якщо так, пара зможе успішно його висидіти та отримати щасливий фінал.

Зараз в зоопарку відновлено мир та спокій.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.