Атака з нечистотами на російських дипломатів: посольство обурене

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Посольство Росії в Україні направило до українського МЗС ноту протесту через акцію, під час якої постраждали російські дипломати та майно дипустанови.

Про це йдеться в заяві посольства.

Інцидент стався 27 вересня біля будівлі Торгового представництва РФ в Києві.

"Невідомі особи провели хуліганську акцію, під час якої на територію установи кинули димові шашки, нанесли образливі написи на її огорожі, а також пошкодили автотранспорт російських дипломатів", - йдеться в заяві.

Співробітники поліції та Нацгвардії, які прибули на місце, "мовчки спостерігали за безчинствами розперезаних бандитів, нічого при цьому не роблячи", заявляють в посольстві.

Інцидент в установі назвали "грубим порушенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини", закликавши українську владу засудити "варварську витівку" та притягнути до відповідальності винуватців.

Крім того, посольство РФ розраховує отримати відшкодування матеріальних збитків від української влади.

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Волонтер Родіон Шовкошитний, який опублікував в соцмережах фотографії з місця події, в коментарі BBC News Україна заявив, що, судячи з усього, йшлося про незаплановану акцію.

"Це просто небайдужі громадяни, які випадково проходили поруч, і в них випадково було при собі два відра гі..на та димові шашки, і вони все це використали за призначенням", - розповів Шовкошитний.

За його словами, у такий спосіб ці "небайдужі громадяни" хотіли влаштувати проводи Костянтину Воробйову, який кілька років очолював "Россотрудничество" - Російський центр науки та культури в Києві.

Воробйов, за його словами, на дипломатичній посаді займався антиукраїнською діяльністю.

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У травні цього дипломата вже обливали зеленкою та фекаліями.

27 вересня в посольстві проводжали Воробйова, який припиняє свою роботу в Україні.

"Була купа дипломатів, стояла купа машин російського посольства, були і українські всякі малороси. Та й так якось сталося, що люди, які поруч проходили, про це дізналися", - додав Шовкошитний.

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