Банкіра Алякіна затримали в Україні за запитом Росії. Хто він такий?

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Колишній власник банку "Пушкіно" Олексій Алякін, який переховувався від російських слідчих на території України, перебуває під арештом за запитом Москви, пишуть ЗМІ.

У Росії Алякіна звинувачують в шахрайстві, а сам він каже, що його не можна екстрадувати, тому що він воював у батальйоні "Айдар". Що ще відомо про цю людину?

Як арештували

Алякіна затримали ще 9 серпня на 79-му кілометрі автотраси Київ-Одеса, проте відомо про це стало лише зараз.

"В Генеральну прокуратуру України надійшов запит компетентних органів Російської Федерації про видачу особи для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення інкримінованих йому злочинів", - йдеться в матеріалах суду, які цитує видання "Українські новини".

Генпрокуратура Росії підтвердила газеті "Комерсант", що в Україну надіслали запит про видачу Алякіна, про результати його розгляду там не знають.

Після того, як Алякіна затримали співробітники Служби безпеки України, прокуратура попросила суд арештувати підсудного. Суд задовольнив це ходатайство.

Банкіра взяли під так званий екстрадиційний арешт. Рішення про його видачу українська генпрокуратура мала ухвалити не пізніше 15 вересня 2019 року.

На суді захист Алякіна наполягав на тому, що банкіра не можна видавати Москві. За версією адвокатів, його будуть переслідувати з політичних мотивів, бо він брав участь у бойових діях на Донбасі на боці України.

Захист стверджує, що бізнесмен проходив службу у підрозділах добровольців "Арата" і "Айдар", а також забезпечував учасників операції роботою та житлом, пишуть "Українські новини".

Сам Алякін заявив у суді, що вважає себе громадянином України. Видання нагадує, що у 2013 році банкір справді отримав українське громадянство, проте 30 липня 2018 року міграційна служба його анулювала.

В Україні в Алякіна є будівельна компанія "Прогрес Буд". В Росії він займався бізнесом набагато активніше.

Бізнес в Росії

В 2011-2012 роках Алякіна вважали основним власником підмосковного банку "Пушкіно", який за своїми активами входив у другу сотню російських банків. При цьому формально його доля завжди була нижче 20%, писали "Відомості". 30 вересня 2013 року ЦБ відкликав у банку ліцензію.

У Алякіна було кілька банків. "Пушкіно" - найбільший з них.

Крах банку "Пушкіно", який залучив 24 мільярди рублів приватних вкладів, восени 2013 року дав старт банківській кризі довіри, писало видання. На той час Алякін вже продав і "Пушкіно", й інші банки - "Кедр", "Кедр", Інтеркапітал-банк, "Окский", Маст-банк. Останнім він у лютому 2014 продав Юнікорбанк.

Восени 2012 року Алякін намагався стати партнером відомого бізнесмена Сергія Полонського та купити його компанію Potok, яка раніше називалася Mirax Group.

Через кілька місяців Полонський прямо з камбоджійської в'язниці написав наказ про звільнення Алякіна, та звинуватив його у шахрайстві. Компанія Potok заявила, що Алякін вивів кошти та нерухоме майно на загальну суму понад 2 мільярди рублів.

В 2013 році Алякін оголосив себе банкрутом в Росії. Його заборгованість перед кредиторами досягла півмільярда рублів.

У грудні 2015 року Тверський райсуд Москви санкціонував його заочний арешт, а Алякіна оголосили у міжнародний розшук. Його звинуватили в організації розкрадання коштів банку "Пушкіно".

У травні 2016 року колишня дружина Алякіна зажадала стягнути з нього аліменти на суму 1,037 мільярда рублів.

Інші фігуранти

В кінці серпня цього року Пушкінський міський суд Московської області оголосив вирок двом людям, яких слідство називало спільниками Алякіна. Їх звинувачували в розкраданні 600 млн рублів з банку "Пушкіно".

Колишній заступник голови адміністрації Твері Денис Гонтарєв отримав чотири роки колонії, а бізнесмена Анатолія Семенова засудили до трьох років, писав "Комерсант".

Гонтарєв - однокласник Алякіна, і до приходу в мерію міста він очолював управління МВС з податкових злочинів в Тверській області.

Слідство вирішило, що Алякін вступив в злочинну змову з Гонтарєвим, щоб незаконно витратити кредит в розмірі 600 млн рублів, виданий банком "Пушкіно".

Ще раніше відбувся суд над продюсером і керівником декількох будівельних фірм Володимиром Муровим. Він дав свідчення на Алякіна у справі про багатомільярдні розкрадання зі збанкрутілого банку "Пушкіно" та отримав чотири роки умовно.

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