Тайфун "Трамі" обрушився на Японію: загинули люди

Копирайт изображения EPA Image caption Спершу тайфун обрушився на південний острів Окінава, там постраждали 40 людей

Двоє людей стали жертвами сильного тайфуну, який обрушився на Японію.

Швидкість вітру сягає 216 кілометрів на годину. Тайфун призвів до зсувів ґрунту поблизу міста Осака на заході країни.

В країні фіксують масштабні руйнування, через негоду скасували багато авіа рейсів та потягів. Без світла залишилися 750 тисяч будинків.

Щонайменше 120 людей травмовано. Менш як місяць тому Японія пережила інший тайфун, який визнали найпотужнішим за останні 25 років.

На початку вересня "Джебі" затопив великі райони, жертвами негоди стали щонайменше семеро людей.

Копирайт изображения Reuters Image caption По всій Японії скасували більше тисячі рейсів

Копирайт изображения AFP Image caption Потяги не можуть їхати через повалені дерева

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