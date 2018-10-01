Тайфун "Трамі" обрушився на Японію: загинули люди
Двоє людей стали жертвами сильного тайфуну, який обрушився на Японію.
Швидкість вітру сягає 216 кілометрів на годину. Тайфун призвів до зсувів ґрунту поблизу міста Осака на заході країни.
В країні фіксують масштабні руйнування, через негоду скасували багато авіа рейсів та потягів. Без світла залишилися 750 тисяч будинків.
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Щонайменше 120 людей травмовано. Менш як місяць тому Японія пережила інший тайфун, який визнали найпотужнішим за останні 25 років.
На початку вересня "Джебі" затопив великі райони, жертвами негоди стали щонайменше семеро людей.
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