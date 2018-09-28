У Києві невідомі погрожували зброєю пасажирам маршрутки
Двоє чоловіків у п'ятницю зайшли до маршрутки та почали погрожувати пасажирам зброєю, повідомили в поліції.
За інформацією поліції Києва, порушників уже затримали, ведеться слідство.
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Попередньо відомо, що двоє нетверезих чоловіків зайшли до маршрутки "Київ - Городище" та почали чіплятися до пасажирів.
Одного чоловіка, який їхав зі своїм півторарічним сином, звинуватили у викраденні дитини та в намірах "продати її на органи".
"У розмову втрутилася жінка, яку зловмисники штовхнули: у результаті у неї є синець на обличчі. При цьому нетверезі пасажири продемонстрували зброю", - повідомляє поліція.
Правоохоронці отримали звернення щодо цієї ситуації та виїхали на місце події.
"При відпрацюванні виклику біля станції метро "Видубичі" патрульні поліцейські зупинили маршрутку для встановлення всіх обставин події", - повідомили в поліції.
Там також додали, що двох порушників затримали, у них виявили травматичні пістолети.
На місці працюють представники слідчо-оперативної групи, які спілкуються з усіма учасниками конфлікту для встановлення обставин.
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