У Києві невідомі погрожували зброєю пасажирам маршрутки

Копирайт изображения Національна поліція України

Двоє чоловіків у п'ятницю зайшли до маршрутки та почали погрожувати пасажирам зброєю, повідомили в поліції.

За інформацією поліції Києва, порушників уже затримали, ведеться слідство.

Попередньо відомо, що двоє нетверезих чоловіків зайшли до маршрутки "Київ - Городище" та почали чіплятися до пасажирів.

Одного чоловіка, який їхав зі своїм півторарічним сином, звинуватили у викраденні дитини та в намірах "продати її на органи".

"У розмову втрутилася жінка, яку зловмисники штовхнули: у результаті у неї є синець на обличчі. При цьому нетверезі пасажири продемонстрували зброю", - повідомляє поліція.

Правоохоронці отримали звернення щодо цієї ситуації та виїхали на місце події.

"При відпрацюванні виклику біля станції метро "Видубичі" патрульні поліцейські зупинили маршрутку для встановлення всіх обставин події", - повідомили в поліції.

Там також додали, що двох порушників затримали, у них виявили травматичні пістолети.

Копирайт изображения Національна поліція України

На місці працюють представники слідчо-оперативної групи, які спілкуються з усіма учасниками конфлікту для встановлення обставин.

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