Бюджет Пентагону з $250 млн для України набув чинності

Копирайт изображения Getty Images

Посольство України в США відзвітувало, що набув чинності бюджет Пентагону на 2019 рік, який передбачає 250 млн доларів військової допомоги Україні.

За даними посольства, США збільшили допомогу по безпековій та військовій лінії на 50 млн доларів, якщо порівняти з 2018 роком.

Частина цього бюджету має піти на оборонне летальне озброєння.

Яке саме - Вашингтон та Київ поки не розкривають.

"Високо цінуємо зростаючу підтримку України нашим ключовим стратегічним партнером - США, спрямовану на зміцнення обороноздатності нашої держави у протидії російській агресії", - йдеться в повідомленні посольства у Facebook.

Розмір цьогорічного оборонного бюджету США складає 700 мільярдів доларів. В документі мова йде про те, що Національна оборонна стратегія США визначає Китай та Росію головними стратегічними суперниками у світі, які загрожують безпеці країни та її союзникам.

Що стосується допомоги Україні, то мова йде про надання деяких видів оборонного озброєння, військових транспортних засобів, навчань та тренувань українських військових на українських полігонах, а також допомогу у сфері військової медицини.

Також згадується і можливість надання летальної зброї, однак не вказується якої саме.

Копирайт изображения Getty Images

Раніше начальник Генштабу Збройних сил Віктор Муженко повідомив в інтерв'ю BBC News Україна, що цю допомогу ЗСУ отримають вже наступного року.

"Ми маємо відповідні переліки. Мова йде про нарощування спроможностей протиповітряної оборони, сучасні засоби радіоелектронної боротьби, сферу медичної допомоги, а також інші напрямки. Що саме буде враховано під час розподілу цієї суми - стане зрозуміло пізніше", - сказав він.

При цьому пан Муженко додав, що списки летального озброєння сторони ще узгоджують.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.