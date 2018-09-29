У Росії оприлюднили нове фото Сенцова
Управління федеральної служби виконання покарань (УФСВП) Росії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі оприлюднило фотографії українського режисера Олега Сенцова.
Напередодні, 28 вересня його перевезли з колонії до Лабитнанзької міської лікарні.
Ув'язнений режисер ще 14 травня оголосив голодування, з того часу стан його здоров'я постійно погіршується.
На фото видно, як схудлого Сенцова оглядає лікар.
- Олег Сенцов написав заповіт - сестра
- "Сенцов в передкритичному стані" - правозахисниця, яка його бачила
За даними Управління, там йому провели додаткові обстеження, а лікарі надали необхідні консультації.
"Враховуючи результати проведеного обстеження, Олегу Сенцову скоригували лікування", - йдеться в повідомленні на сайті цього органу.
Справа Сенцова
У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд визнав Олега Сенцова винним в організації терористичного співтовариства і засудив його до 20 років колонії суворого режиму. За цією ж справою був засуджений і лівий активіст Олександр Кольченко, якому дали 10 років в'язниці.
Сенцова і Кольченка звинувачують у тому, що навесні 2014 року, невдовзі після анексії Криму Росією, вони нібито організували підпали офісів організації "Російська громада Криму" і офісу "Єдиної Росії" у Сімферополі.
Самі засуджені вважають справу проти них політичною, а докази - сфальсифікованими. Крім того, Сенцов стверджував, що його після арешту били і катували співробітники ФСБ, вимагаючи зізнань.
Визволення Сенцова вимагають як правозахисні організації, так і групи письменників, режисерів та інших творчих діячів із різних країн.
Голодування
14 травня 2018 року, за місяць до початку Чемпіонату світу з футболу, який стартував у Росії Олег Сенцов оголосив голодування, яке триває з того часу.
Таким чином він хотів привернути увагу до ув'язнених за політичними мотивами у тюрмах Росії та Криму громадян України.
На початку вересня двоюрідна сестра Сенцова Наталія Каплан повідомила, що він написав заповіт на свою творчість в разі смерті.
За словами сестри, він не вірить, що незабаром вийде із в'язниці.
Його стан "стабільно-паскудний", до симптомів додалася гіпоксія - нестача кисню в органах, здебільшого мозку, написала у соцмережі Facebook сестра режисера.
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