У Росії оприлюднили нове фото Сенцова

Копирайт изображения УФСВК Image caption На оприлюдненому російською стороною фото видно, як схуд Олег Сенцов

Управління федеральної служби виконання покарань (УФСВП) Росії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі оприлюднило фотографії українського режисера Олега Сенцова.

Напередодні, 28 вересня його перевезли з колонії до Лабитнанзької міської лікарні.

Ув'язнений режисер ще 14 травня оголосив голодування, з того часу стан його здоров'я постійно погіршується.

На фото видно, як схудлого Сенцова оглядає лікар.

За даними Управління, там йому провели додаткові обстеження, а лікарі надали необхідні консультації.

"Враховуючи результати проведеного обстеження, Олегу Сенцову скоригували лікування", - йдеться в повідомленні на сайті цього органу.

Справа Сенцова

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд визнав Олега Сенцова винним в організації терористичного співтовариства і засудив його до 20 років колонії суворого режиму. За цією ж справою був засуджений і лівий активіст Олександр Кольченко, якому дали 10 років в'язниці.

Сенцова і Кольченка звинувачують у тому, що навесні 2014 року, невдовзі після анексії Криму Росією, вони нібито організували підпали офісів організації "Російська громада Криму" і офісу "Єдиної Росії" у Сімферополі.

Самі засуджені вважають справу проти них політичною, а докази - сфальсифікованими. Крім того, Сенцов стверджував, що його після арешту били і катували співробітники ФСБ, вимагаючи зізнань.

Визволення Сенцова вимагають як правозахисні організації, так і групи письменників, режисерів та інших творчих діячів із різних країн.

Копирайт изображения Getty Images

Голодування

14 травня 2018 року, за місяць до початку Чемпіонату світу з футболу, який стартував у Росії Олег Сенцов оголосив голодування, яке триває з того часу.

Таким чином він хотів привернути увагу до ув'язнених за політичними мотивами у тюрмах Росії та Криму громадян України.

На початку вересня двоюрідна сестра Сенцова Наталія Каплан повідомила, що він написав заповіт на свою творчість в разі смерті.

За словами сестри, він не вірить, що незабаром вийде із в'язниці.

Його стан "стабільно-паскудний", до симптомів додалася гіпоксія - нестача кисню в органах, здебільшого мозку, написала у соцмережі Facebook сестра режисера.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.