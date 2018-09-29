Stairway to ..: Led Zeppelin знову в суді через звинувачення у плагіаті

Копирайт изображения Reuters Image caption Гітарист Джиммі Пейдж (праворуч) і соліст Led Zeppelin Роберт Плант (зліва) стверджують, що написали свій рок-шедевр на відпочинку в Уельсі

У США поновили позов проти музикантів англійської рок-групи Led Zeppelin, в якому стверджується, що вони "запозичили" в інших авторів початкові акорди балади Stairway to Heaven, яка стала класикою рок-музики.

Апеляційний суд штату Каліфорнія скасував вердикт, винесений у 2016 році, яким стверджувалося, що музиканти Led Zeppelin Джиммі Пейдж і Роберт Плант не сплагіатили знаменитий початковий риф в американської групи Spirit та їхньої композиції Taurus.

Перший позов подав у 2015 році Майкл Скідмор, якому належать права на творчу спадщину гітариста групи Spirit й автора Taurus Ренді Вульфа.

Сам Вульф, який виступав під сценічним ім'ям "Ренді Каліфорнія", в 1997 році загинув у Тихому океані, намагаючись врятувати свого 12-річного сина.

Джиммі Пейдж і Роберт Плант зі свого боку завжди наполягали, що вони написали Stairway to Heaven, під час відпустки у валлійської селі.

Однак у п'ятницю суддя 9-го окружного апеляційного суду в Сан-Франциско Річард Паес заявив, що колишній суддя в ході розгляду справи про плагіат допустив ряд процесуальних помилок.

Одна з них полягала в тому, що суддя не повідомив присяжним, що піклувальники авторської спадщини Ренді Вульфа можуть виграти справу у тому випадку, якщо виявиться, що гітарист написав "достатньо оригінальну комбінацію" не захищених авторським правом музичних елементів.

Як повідомляє Reuters, суддя також не повинен був говорити присяжним про авторське право на музичні елементи, які є загальним надбанням.

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Вартість пісні

Копирайт изображения Getty Images Image caption Led Zeppelin виступають на концерті в Лос-Анджелесі, 1970 рік

Адвокати Led Zeppelin поки що не прокоментували рішення апеляційного суду Каліфорнії.

Потенційно цей позов може завдати 70-річному Планту і 74-річному Пейджу збитків на мільйони доларів.

Коли позов спочатку розглядався в 2016 році, присяжним дали прослухати обидві композиції, щодо схожості яких залучені експерти розійшлися в думках.

Позивач стверджує, що в обох піснях звучить однаковий гітарний риф, який Пейдж нібито "вкрав" з композиції Taurus і яку Spirit виконували на своїх концертах тоді, коли Led Zeppelin були у них на розігріві.

Сам автор Taurus Ренді Вульф раніше скаржився в численних інтерв'ю з приводу схожості обох пісень, проте до суду так і не звернувся.

У 2016 році колегія присяжних розглядала ймовірність того, чи справді Пейдж і Плант могли почути Taurus до написання своєї композиції.

Утім, тоді ніхто з запрошених свідків, які бували на тих концертах Spirit, не зміг з точністю вказати, чи виконувалася ця композиція саме у ті рази, коли з ними виступали і Led Zeppelin.

З'ясувалося також, що у Пейджа у великій колекції грамплатівок був диск Spirit c композицією Taurus, однак і це не схилило присяжних ні в ту, ні в іншу сторону.

Зрештою колегія визнала, що хоч у музикантів Led Zeppelin і була можливість почути Taurus, оскільки обидві групи виступали разом приблизно за рік до виходу Stairway to Heaven, але що по суті ці два рифа - не одне й те саме.

Тепер, після нового рішення апеляційного суду, справу про плагіат буде повернуто до окружного суду Лос-Анджелеса.