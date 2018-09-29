Що відомо про вибух в Донецьку

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Донецьку стався вибух після з'їзду місцевих комуністів. В Україні Компартія заборонена

У суботу в Донецьку стався вибух, внаслідок якого постраждало кілька людей.

Що відомо про ці події?

Вибух

Російські ЗМІ та медіа, підконтрольні сепаратистам, у суботу повідомили про вибух на з'їзді "Компартії ДНР".

Внаслідок нього постраждало четверо людей, трьох з яких згодом госпіталізували. Загиблих немає.

Повідомляється також, що серед постраждалих - "депутат Народної ради ДНР" та "кандидат на посаду глави ДНР" від комуністів Ігор Хакімзянов. У нього опіки, загрози життю немає.

"За попередніми даними МВС, спрацював вибуховий пристрій - 100-150 грамів у тротиловому еквіваленті", - повідомляє російська агенція "РИА Новости" з посиланням на "Міністерство внутрішніх справ" самопроголошеної ДНР.

"На момент вибуху в будівлі знаходилося близько 50 осіб. На місці вибуху знайшли пакет. Постраждали дві жінки, в однієї з них сильні опіки", - цитує російський "Інтерфакс" одного з членів "Компартії ДНР".

У партії також кажуть, що через вибух вигоріло кілька кімнат на першому поверсі будинку, де проходив з'їзд Компартії.

"Це наша будівля. Сьогодні 307 делегатів брали участь в роботі з'їзду. З'їзд скінчився, я проводив нараду... Ми виходили з кімнати і в цей момент пролунав вибух. Буквально на наших очах. Сильно постраждала секретар міськкому Ірина Якіна, у неї множинні осколкові поранення тіла та обличчя", - прокоментував подію "Інтерфаксу" голова "Компартії ДНР" Борис Литвинов.

Він також припустив, що бомбу активували дистанційно, або ж у ній був часовий механізм.

А джерела "Інтерфаксу" вважають, що вибухівку заклали за день до з'їзду.

"Пішла жорстка зачистка будь-якої опозиції до Пушиліна", - написав про подію донецький блогер Денис Казанський, який зараз перебуває у Києві.

Водночас, джерело підконтрольного сепаратистам "Донецького агентства новин" заяивло, що вибух є інсценуванням Ігоря Хакімзянова.

Вбивство Захарченка і "вибори" в "ДНР"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Олександр Захарченко

31 серпня у центрі Донецька внаслідок вибуху загинув "глава ДНР" Олександр Захарченко.

У самопроголошеній "ДНР" звинуватили у цьому "українських диверсантів".

Водночас Київ заявив, що за вибухом стоять "російські куратори" невизнаної республіки або ж Захарченка вбили внаслідок місцевих розбірок.

А 27 вересня СБУ опублікувала аудіозапис "з доказами підготовки примусового усунення з посади "глави ДНР" Олександра Захарченка так званим головою "Народного Совета ДНР" Денисом Пушиліним".

Копирайт изображения AFP Image caption Денис Пушилін

На ньому ймовірно помічник Пушиліна Олександр Лаврентьєв домовляється з двома невідомими про можливу зміну влади у ДНР.

У "ДНР цей запис назвали фейком.

Денис Пушилін після смерті Олександра Захарченка став "тимчасовим виконувачем обов'язків глави "ДНР" до проведення нових виборів.

Вибори у невизнаній республіці призначили на 11 листопада цього року.

Ряд ймовірних "кандидатів" вже заявили про те, що їх не допускають до "виборів". Так, колишній працівник СБУ, а у 2014 - командир сепаратистського батальйону "Восток" написав, що російські прикордонники фактично заборонили йому в'їзд з Росії до "ДНР" до виборів, після чого він вирішив не брати участі у виборах.