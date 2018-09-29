Копирайт изображения Getty Images Image caption Чи доходить повідомлення до адресата?

Чи засовували ви коли-небудь повідомлення в пляшку, викидали її в море, а потім думали, чим це закінчиться?

Якось таку пляшку, вкриту морськими жолудями, знайшли на узбережжі австралійського штату Квінсленд. Тоді місцевий туроператор звернувся до соцмереж, аби дізнатися про знахідку більше.

У пості на Facebook співробітник Деніел МакНеллі демонструє пляшку, а компанія Whitehaven Beach Tours закликає користувачів соцмережі "налаштуватися на величезне відкриття".

Коли пляшку відкрили, то дізналися, що запис зроблено китайською мовою. Тому знадобилася допомога перекладачів.

Виявилося, що це любовний лист, який написав моряк своїй нареченій.

Туроператор сподівався, що завдяки соцмережам йому вдасться таким чином знайти цю жінку.

Колишній працівник туристичної компанії Джуді Ху допоміг з перекладом послання. За його словами, це "прекрасна історія з відкритого океану".

Як виявилося, матрос-новачок, який плив через Індійський океан, не очікував, що хтось знайде пляшку. Він лише хотів завжди бути поряд зі своєю коханою.

Слова моряка звучали так: "До глибини серця я сумую за своєю нареченою. Я пішов у море відразу після заручин".

"Я дуже шкодую про це. Ця пляшка є способом висловити мою любов від всього серця".

"Сподіваюсь, що коли повернуся додому, то вже буду з Джин назавжди".

"Ця пляшка буде глибоко в океані, і я не очікую, що хтось її знайде, або навіть відкриє".

"Я просто шукаю, як зарадити душевному болю".

Про цю історію написав австралійський блогер. 24 вересня він звернувся за допомогою до китайської соцмережі Weibo.

"У Китаї 1,4 мільярда людей. Я знаю небагатьох китайців. Чи можете ви допомогти мені через свої соціальних медіа?", - написав він.

Фотографії пляшки поширили, деякі користувачі описали цю записку настільки романтично, що це викликало сльози.

Новину про знахідку розповсюдили кілька китайських сайтів, включаючи Guangzhou Daily.

Одна жінка з Тяньцзінь написала: "Це дивовижно - мати такого чоловіка. Якби мій колишній хлопець був схожим на нього, ми б не розійшлися. Він покинув мене через мою погану шкіру, але це вже минуло. Сподіваюсь, що я знайду хорошого хлопця для себе ".

Один користувач Weibo з Шаньсі написав: "Справжня любов таки існує".

Досі не вдалося знайти ні моряка, ні його наречену. Подивімось, чи вдасться довести справу до кінця.

Якщо ви можете допомогти у пошуку, напишіть нам на byyoursay@bbc.co.uk.

Шері Райдер, BBC Social News & BBC Monitoring's Samiha Nettikkara & Tilak Jha.

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