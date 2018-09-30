Десятки тисяч бразилійок протестують проти лідера президентських перегонів

Копирайт изображения Getty Images

Десятки тисяч бразильских жінок взяли участь у мітингах проти Жаїра Болсонару, який є одним з головних претендентів на пост президента країни.

Гаслом протестів стала фраза Ele Nao - "Не він".

За останніми соціологічними опитуваннями, саме Болсонару має найбільші шанси на те, аби здобути перемогу на майбутніх президентських виборах, які відбудуться вже за тиждень - 7 жовтня.

Болсонару - колишній військовий і відомий своїми крайньоправими поглядами.

Він також неодноразово дозволяв собі сексистські та гомофобні висловлювання, критики звинувачують його в ненависті до жінок.

Якось він звернувся до бразильської жінки-політика і заявив, що вона "не варта навіть того, аби її зґвалтували".

Крім того, у своїх заявах Болсонару прирівнював гомосексуальність і педофілію.

У самій Бразилії Болсонару іноді порівнюють з Дональдом Трампом, називаючи його місцевою версією американського президента.

При цьому політик користується широкою підтримкою серед євангельських християн, яким подобаються його позиція щодо заборони абортів.

Копирайт изображения Reuters

Копирайт изображения Reuters

Копирайт изображения EPA

Заклики до масових протестів проти політика вперше з'явилися у спеціально створеній Facebook-групі. Наразі на неї підписані вже понад чотири мільйони людей.

Мітинги проти Болсонару проходили як всередині країни, так і за кордоном, де їх підтримали вихідці з Бразилії.

"Речі, які він озвучує, - настільки гротескні та абсурдні, що я не думаю, що в нього є навіть найменше право претендувати на такий важливий пост як президентський", - каже один з протестувальників, який брав участь у мітингу в Ріо-де-Жанейро.

На початку вересня Болсонару потрапив до лікарні після того, як під час одного з передвиборчих мітингів його поранили ножем.

Його життю нічого не загрожує. В суботу його виписали з лікарні.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.