Єгипетська провінція хоче заборонити Мікі Мауса в дитсадках. Чому?

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Губернатор провінції Кальюбія ухвалив рішення про те, що зображення Мікі Мауса та інших персонажів Disney варто прибрати зі стін місцевих дошкільних навчальних закладів.

На його думку, мультиплікаційних героїв необхідно замінити на реальних - таких, які б виховували в дітях відчуття патріотизму.

"Ми повинні замінити малюнки з Мікі Маусом і Дональдом Даком на зображення видатних єгиптян - зокрема військових, аби діти могли слідувати їм, як своїм рольовим моделям", - заявив Алаа Абдул-Халім Мохаммед Марзук.

"Ці персонажі були створені в США, але у нас є багато власних достойних постатей, які могли поглибити серед дітей відчуття патріотизму та любові до своєї країни", - додав губернатор Кальюбії.

Міністр освіти Кальюбії вже заявив, що найближчим часом його відомство виробить механізми того, як указ губернатора можна буде втілити в життя на території всієї провінції.

Протягом останніх років єгипетська влада активно намагається посилити вплив армії на усі сфери публічного життя, зокрема і на освіту.

Реакція на указ губернатора

У соцмережах рішення губернатора Кальюбії висміяли і заявили, що набагато доречнішим з боку влади було б зайнятися більш нагальними проблемами: зокрема реформою застарілих методів навчання.

Копирайт изображения Twitter/Youm7 Image caption Youm7 tweeted Disney images in a typical Qalyubia kindergarten

"Я не знаю, що сказати. Я навчився читати ще до того, як піти до школи, лише завдяки журналу Mickey, який я, до речі, читаю до цього часу", - написав один з користувачів Twitte

"Хтось мав сказати його величності губернатору, що це його рішення перетворює його самого в мультиплікаційного героя", - додав журналіст Мохамед Рагаб.

Проте знайшлися і ті, кому ініціатива сподобалась: "Це чудово, що наші діти знатимуть про подвиги мучеників, які віддали своє життя у жертву заради Єгипту. Моя повага губерганатору Кальюбії", - заявив ще один з користувачів соцмереж.

Персонажі Disney не вперше стають причиною скандалів у Єгипті: у 2015 році місцевий користувач Facebook отримав три роки позбавлення волі за те, що оприлюднив фотожабу на президента Єгипту Абделя Фаттаха Ель-Сісі, де той був зображений з вухами Мікі Мауса.

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