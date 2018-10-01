Апендицит виліковується антибіотиками, восьминоги під екстазі хочуть обійматися - новини науки

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Безопераційне лікування апендициту, наркотичні тріпи восьминогів і міфи про відмінності між чоловіками і жінками - в підбірці найцікавіших наукових новин тижня.

Апендицит? Операція не потрібна

Протягом більш як 100 років єдиним способом лікування апендициту вважалося видалення запаленого органу. І тільки зараз хірурги дійшли висновку, що операція зовсім не обов'язкова - у більшості випадків пацієнту достатньо призначити курс антибіотиків.

З сенсаційною заявою виступили дослідники з фінського Університету Турку. Попередні дослідження обережно вказували на можливість лікування апендициту антибіотиками, проте до цього часу таких рекомендацій намагались уникати.

Лікарі не виключали можливість, що антибіотики лише знімають гостру форму запалення - і хірургічне втручання знадобиться згодом, до того ж - більш складне.

В ході масштабного експерименту дослідники протягом п'яти років спостерігали за 300 пацієнтами віком від 18 до 60 років, які погодилися лікувати апендицит без операцій, а лише антибіотиками.

Протягом трьох днів ліки їм вводили внутрішньовенно - у лікарні, - а згодом пацієнти приймали пігулки, вже знаходячись вдома.

Результат - майже дві третини пацієнтів обійшлися без операцій. А в тих, кому вона все-таки знадобилася, видалення апендиксу пройшло без жодних ускладнень.

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Восьминоги під екстазі хочуть обійматися

Людей і восьминогів розділяють приблизно 500 мільйонів років еволюції, проте спільного між нами більше, ніж може здатися на перший погляд. Зокрема, як кажуть дослідники, екстазі спричиняє на цих тварин приблизно той же вплив, що й на людей.

У людей екстазі вступає в реакцію з одним із білків у нервових закінченнях: результат - мозок починає активно виробляти гормон серотонін.

Ген SLC6A4, який кодує цей білок в ДНК людини, є і в геномі восьминогів: вчені вирішили перевірити, чи викличе прийом наркотику в їх організмі ті ж самі процеси, що й у людей.

Спочатку тварин помістили у розчин з невеликим вмістом екстазі, а потім перенесли у трьохкамерний акваріум: в одному з відсіків не було нічого, у другому знаходилася пластикова іграшка, у третьому - самець або самка того ж виду восьминогів, тільки в клітці.

Зазвичай восьминоги не відрізняються любов'ю до спілкування, однак під впливом екстазі всі тварини провели більшість часу в компанії свого "приятеля" з третього відсіку.

При цьому вони просували щупальця крізь клітку і намагалися обійняти свого партнера.

Як правило, таку поведінку восьминоги демонструють лише під час шлюбного періоду.

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Тварини вміють рахувати, але не знають цифр. І ось чому

Існує багато видів тварин, які вміють рахувати (згадайте циркові вистави), але лише люди здатні використовувати абстрактні цифри - такі, як "2" або "5". Вченим вдалося зрозуміти, чому.

Виявляється, у визначенні і впізнаванні цифр задіяні зовсім інші клітини мозку. І зрозуміти це вдалося завдяки вивченню енцефалограми дев'ятьох пацієнтів, що страждають епілепсією.

Дослідники перевіряли, звідки саме походять сигнали, що провокують епілептичний приступ, і записували дані з електродів, вживлених в мозок кожного піддослідного.

Кожного з них просили виконати 320 найпростіших арифметичних дій, а вчені тим часом слідкували, які саме клітини беруть участь у цьому процесі.

Іноді пацієнтам демонстрували цифри 1, 2, 3, 4, 5, а іноді - набір кіл, які потрібно було порахувати перш, ніж провести обчислення.

Виявилося, що демонстрація цифр викликає в піддослідних певну нейронну реакцію - своєрідний відбиток, унікальний для кожної цифри. Аналогічний "відбиток" викликають і кола - але при цьому задіяні завсім інші клітини.

Так, реакція мозку на цифру "4" була зовсім не такою, як реакція на зображення чотирьох кіл - в останньому випадку комбінація нейронів була набагато простішою.

"Це може пояснити те, чому деякі тварини хоч і мають чудові здібності для підрахунку, проте на визначення цифр за назвою та зовнішнім виглядом здатна лише людина".

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Чоловіки і жінки справляються з багатозадачністю однаково. Однаково погано

Існує поширена думка, що жінки можуть впоратися з кількома завданнями одночасно набагато швидше, ніж чоловіки.

Ця точка зору підкріплена кількома дослідженнями: в одному з них жінки краще за чоловіків виконували тести на IQ, якщо при цьому обидві групи йшли по біговій доріжці.

Щоправда, так само широко відомо, що є завдання, у яких чоловіки завжди перемагають жінок. Чоловіки, наприклад, в середньому значно краще за малюнками уявляють, як виглядатиме тривимірна фігура під час обертання.

Жінки, у свою чергу, краще запам'ятовують списки з десяти слів.

Тепер дослідники вирішили підійти до вивчення цього питання більш комплексно і порівняли можливості чоловіків і жінок під час виконання конкретних завдань в реальному світі, а не в межах лабораторії.

Для цього в Університетському коледжі Лондона розробили тест з двома видами багатозадачності: одночасна (наприклад, коли доводиться говорити телефоном під час керування авто) і послідовна (коли доводиться постійно перемикатися з одного завдання на інше).

В експерименті брали участь близько 150 людей - чоловіків і жінок віком від 18 до 60 років. Після тестів дослідники порівняли деякі параметри: наскільки повноцінно були виконані завдання, скільки часу це зайняло тощо.

Жодної суттєвої різниці у результатах чоловіків і жінок не виявили

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