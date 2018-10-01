Референдум у Македонії провалився: прийшла лише третина виборців

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Референдум про зміну назви Македонії на "Північну Македонію" визнають таким, що не відбувся. Про це заявив голова виборчої комісії країни Олівер Деркоскі, повідомляє Reuters. Явка виборців була меншою за необхідні 50%.

"Уже очевидно, що на цьому референдумі рішення не ухвалили", - цитує агентство слова пан Деркоскі.

Про низьку явку на важливому референдумі стало відомо ще до закриття дільниць. Проголосували лише 36% виборців.

Попередні результати показували, що 90% з тих, хто проголосував висловилися за зміну назви країни.

Референдум провели, аби вирішити багаторічну суперечку із сусідньою Грецією, яка проти того, щоб ця колишня югославська республіка мала назву однієї з історичних областей Греції.

На цій підставі Греція свого часу блокувала вступ Македонії в ЄС і НАТО, і якщо диспут вдалося б вирішити, це відкрило б Македонії дорогу в обидва альянси.

Ідею про зміну назви активно просуває прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв. Проте її не підтримують македонські націоналісти, зокрема і президент країни, які закликали населення бойкотувати референдум.

Копирайт изображения AFP Image caption Прихильники бойкоту референдуму радіють

Уже після завершення голосування Заєв заявив: "Я очікую, що переважна більшість громадян, які прийшли на дільниці, обрали для Македонії європейський шлях".

AFP цитує слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який підтримав ідею перейменування та назвав це історичним шансом закінчити багаторічний конфлікт з Грецією. Він закликав усі політичні сили країни вдатися до конструктивних і відповідальних дій, щоб не втратити цю можливість. Столтенберг також додав, що двері НАТО залишаються відкритими для країни після перейменування, і саме зміна назви на "Північну Македонію" може стати великим кроком, що усуває перешкоди для вступу цієї країни в НАТО.

Що буде далі?

Попри те, що цей референдум не є обов'язковим та має лише консультативний характер, перевага голосів "за" - в разі визнання референдуму таким, що відбувся - дала би парламенту політичний мандат на зміну конституції.

Прем'єр-міністр Заєв закликав націоналістів, які перебувають в опозиції, підтримати зміни. В іншому випадку він пригрозив оголосити дострокові вибори.

"Голосування депутатів в парламенті має однозначно і з усією відповідальністю сприяти прискоренню процесу (вступу) в НАТО і Європейський союз", - сказав Заєв.

Окрім македонського парламенту, план з перейменування повинен схвалити ще і грецький парламент.

Копирайт изображения Reuters Image caption Прем'єр-міністр Зоран Заєв прийшов до влади у травні 2017 року та одразу заявив, що готовий обговорювати з Грецією можливість перейменування Республіки Македонія

Чому виникла ця ситуація?

До 1991 року Македонія була частиною Югославії. Після розпаду країни вона стала самостійною державою з населенням трохи більше 2 млн чоловік та взяла собі назву Македонія.

142 країни визнали балканську країну як Республіку Македонія. Греція виступила категорично проти.

До врегулювання суперечки вирішили називати Македонію "Колишньою югославською республікою Македонія".

У Македонії почалися активні пошуки культурно-історичної спадщини і запустили процес антіквізаціі. Відповідно до цієї теорії, сучасні македонці - не слов'яни, а прямі нащадки македонців часів античності.

Афіни звинуватили владу нової республіки в крадіжці культурної спадщини Греції та у 2008 році заблокували вступ Македонії в НАТО і Євросоюз, вимагаючи змінити назву.

Хто проти?

Противники перейменування стверджують, що Греція та ЄС просто залякали країну, та вказують на те, що європейські політики та високопосадовці активно закликали македонців підтримати зміни.

Лідер головної опозиційної партії Християн Мікоскі заявив, що угода з Грецією принижує Македонію, а президент Георге Іванов назвав її історичним самогубством і закликав бойкотувати референдум.

Також звинувачують Москву в тому, що вона розпалювала опозиційний настрій, аби перешкодити вступу Македонії в західні альянси, проте Росія відкидає ці твердження.

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Як відзначив кореспондент Російської служби Бі-бі-сі Юрі Вендік, Росія незадоволена рухом Македонії в євроатлантичні структури не тільки тому, що вважає НАТО своїм ворогом, а слов'янські балканські країни - своїми історичними союзниками, але і з тієї причини, що через Македонію повинен був пройти газопровід "Турецький потік".

Втім, Македонія ще при минулому уряді заявила, що погодиться на прокладання труби, тільки якщо вона буде узгоджена з Євросоюзом.

Прихильники євроінтеграції в самій Македонії нарікають, що агітацією за бойкот референдуму і проти зміни назви країни багато займаються проросійські та просербські сайти та сторінки в соціальних мережах.

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