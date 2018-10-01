Нобелівську премію з медицини дали за імунотерапію раку

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Нобелівську премію з фізіології та медицини дали за дослідження раку одразу двом вченим - Джеймсу Еллісону і Тасуку Хондзьо.

Нобелівський комітет відзначив здобутки науковці у дослідженні методів лікування.

Вони розробили революційні методики імунотерапії ракових захворювань з використанням Т-клітин, відмінні від радіо та хіміотерапії.

Вони розділять між собою премію розміром 9 мільйонів шведських крон (трохи більше мільйона доларів).

Премії присудили науковцям "за їх відкриття терапії раку шляхом гальмування негативного імунного регулювання", заявили під час церемонії у Швеції.

Джеймс Еллісон займався дослідженням білка, який пригнічує імунну систему. Він зрозумів як можна зменшити цю властивість, аби імунні клітини почали атакувати пухлини.

Тасуку Хондзьо також досліджував білок, який пригнічує імунну систему, проте відкрив інші механізми цього пригнічення. Методи терапії, засновані на його відкритті, виявилися дуже ефективними у боротьбі із раком.

Минулого року Нобелівську премію з медицини дали за опис біологічного годинника. Біологічний годинник - або добовий біоритм - підтримує наше тіло у ритмі руху Землі та веде до величезних змін у його функціонуванні.

Американські вчені Джефрі Голл, Майкл Росбаш та Майкл Янг розділили премію на трьох. Вони описали як наше тіло визначає час.

Нобелівський комітет зазначив, що їхні висновки мають "величезний вплив на наше здоров'я та благополуччя".

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Цього року вручення Нобелівських премій розпочалося зі скандалу. На початку травня Шведська академія вирішила не вручати премію з літератури через сексуальний скандал.

Чоловіка шведської поетеси Катаріни Фростенсон, яка з 1992 року була членом академії, французького фотографа Жан-Клода Арно звинуватили у сексуальних домаганнях. Деякі епізоди, за словами постраждалих, відбувалися прямо у приміщеннях, які належать академії.

Після цього академія проголосувала за виключення Катаріни Фростенсон з організації.

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