Міс Україна 2018: хто переміг у шоу після скандалу
Переможницею цьогорічного конкурсу "Міс Україна" стала 19-річна Леоніла Гузь з Херсонщини.
З перемогою дівчину привітали офіційні соцмережі заходу після церемонії відбору, що пройшла ввечері 30 вересня.
"Леоніла Гузь! Красива, чесна, добра, справжня! Як виявилось, зовнішність та інтелект - не головне. Людина - це важливо", - прокоментувала результати змагання виконавчий директор оргкомітету Національного конкурсу краси "Міс Україна" Вікторія Кіосе.
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В коментарях до посту вона уточнила, що дівчина "красива, розумна та людяна".
Сама Гузь в своєму Instagram повідомила, що "щаслива та вдячна усім".
"Забрала корону у Поліни Ткач (Міс Україна 2017 - Ред.) та приступаю до виконання обов'язків Міс Україна 2018!" - написала дівчина.
Леоніла Гузь представлятиме Україну на конкурсі краси "Міс світу", який пройде в Китаї 6 грудня.
Чому цього року шоу "Міс Україна" стало скандальним?
Переможницю цьогорічного конкурсу вдалося вибрати лише з другого разу.
Наприкінці вересня стало відомо, що корону найвродливішої отримала 23-річна Вероніка Дідусенко.
Але 24 вересня оргкомітет повідомив, що дівчину позбавляють звання, а конкурсантку, яка представить Україну на міжнародному конкурсі "Міс світу", оберуть заново 30 вересня.
За їхніми словами, Дідусенко приховала, що вона - розлучена та має маленького сина.
За правилами конкурсу, в тому числі конкурсу "Міс світу", претендувати на корону можуть лише ті дівчата, що не мають дітей та ніколи не були заміжніми.
Сама Вероніка Дідусенко назвала правила конкурсу дискримінаційними і заявила, що буде домагатися, щоб їх змінили.
"Дехто каже, що я мала можливість висловити свою незгоду до того, як заповнювала анкету (щоб взяти участь в конкурсі - Ред). Але якби я не отримала корону і якби не пройшла весь цей шлях, я впевнена, нашої зустрічі з вами не було би, і це питання не отримало би такого величезного розголосу", - каже модель.
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