Міс Україна 2018: хто переміг у шоу після скандалу

Копирайт изображения missukraineofficial Image caption Міс Україна 2018 - Леоніла Гузь (зліва) разом з виконавчим директором оргкомітету конкурсу Вікторією Кіосе

Переможницею цьогорічного конкурсу "Міс Україна" стала 19-річна Леоніла Гузь з Херсонщини.

З перемогою дівчину привітали офіційні соцмережі заходу після церемонії відбору, що пройшла ввечері 30 вересня.

"Леоніла Гузь! Красива, чесна, добра, справжня! Як виявилось, зовнішність та інтелект - не головне. Людина - це важливо", - прокоментувала результати змагання виконавчий директор оргкомітету Національного конкурсу краси "Міс Україна" Вікторія Кіосе.

В коментарях до посту вона уточнила, що дівчина "красива, розумна та людяна".

Копирайт изображения missukraineofficial Image caption Леоніла Гузь (по центру) на сцені конкурсу "Міс Україна 2018"

Сама Гузь в своєму Instagram повідомила, що "щаслива та вдячна усім".

"Забрала корону у Поліни Ткач (Міс Україна 2017 - Ред.) та приступаю до виконання обов'язків Міс Україна 2018!" - написала дівчина.

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Леоніла Гузь представлятиме Україну на конкурсі краси "Міс світу", який пройде в Китаї 6 грудня.

Чому цього року шоу "Міс Україна" стало скандальним?

Переможницю цьогорічного конкурсу вдалося вибрати лише з другого разу.

Наприкінці вересня стало відомо, що корону найвродливішої отримала 23-річна Вероніка Дідусенко.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Вероніка Дідусенко втратила корону через те, що приховала від організаторів, що має сина та була одруженою

Але 24 вересня оргкомітет повідомив, що дівчину позбавляють звання, а конкурсантку, яка представить Україну на міжнародному конкурсі "Міс світу", оберуть заново 30 вересня.

За їхніми словами, Дідусенко приховала, що вона - розлучена та має маленького сина.

За правилами конкурсу, в тому числі конкурсу "Міс світу", претендувати на корону можуть лише ті дівчата, що не мають дітей та ніколи не були заміжніми.

Сама Вероніка Дідусенко назвала правила конкурсу дискримінаційними і заявила, що буде домагатися, щоб їх змінили.

"Дехто каже, що я мала можливість висловити свою незгоду до того, як заповнювала анкету (щоб взяти участь в конкурсі - Ред). Але якби я не отримала корону і якби не пройшла весь цей шлях, я впевнена, нашої зустрічі з вами не було би, і це питання не отримало би такого величезного розголосу", - каже модель.

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