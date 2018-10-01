Осінній призов 2018: кого призвуть на службу і що зміниться

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З першого жовтня в Україні розпочинається осінній призов на строкову службу.

Термін служби для призовників, які не мають вищої освіти, складає 18 місяців. Спеціалісти та магістри служать дещо менше - 12 місяців.

Традиційно строковиків не будуть направляти на службу в зону бойових дій на Донбасі.

Що зміниться цього року?

Більше людей

Восени 2018 року кількість призовників зросте більше ніж увічі в порівнянні з минулою осінню.

Якщо торік до строкової служби залучили приблизно 8 тис. юнаків, то цього року їхня кількість складе 17,9 тис.

До лав збройних сил залучать - 9010 людей.

До Національної гвардії - 6500 людей.

До Державної прикордонної служби - 1550 людей.

До Державної спеціалізованої служби транспорту - 900 людей.

Довший призов

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Цього року призивати на службу будуть не в жовтні-листопаді, як раніше. Терміни призову продовжили до 30 грудня.

У Генштабі це пояснили "збільшенням чисельності призовників для комплектування сил Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України".

Відправляти хлопців до військових частин будуть з 8 жовтня до 28 грудня.

Кого призиватимуть?

На строкову службу призивають чоловіків віком від 20 до 27 років, які не мають права на звільнення або відстрочку від призову.

Призовники, які отримали повістку, зобов'язані прибути в місцевий військовий комісаріат в зазначений термін.

Якщо хлопець призовного віку повістки не отримав, він все одно повинен прийти до військкомату в десятиденний термін з початку призову.

Не з'явитись у комісаріат призовники можуть лише з поважних причин. Це - стихійні лиха, хвороба призовника або смерть його близького родича чи близького родича його дружини.

Хто з призовників має право на відстрочку?

Призовники-годувальники - це зокрема призовники, що мають непрацездатних родичів на утриманні, про яких більше нікому подбати. Призовники, що мають дитину до трьох років, двох і більше неповнолітніх дітей, дитину з інвалідністю, дружину з інвалідністю чи вагітну дружину.

За станом здоров'я - відстрочку терміном на рік отримують ті, кого медкомісія визнала тимчасово непридатними для служби.

Студенти та представники деяких професій - відстрочку на весь термін навчання отримують призовники, що здобувають освіту на денній формі навчання або отримують вчений ступінь. Також відстрочку мають педагогічні і медичні працівники, священнослужителі, сільські, селищні та міські голови, науковці з вченим званням, резервісти та поліцейські.

Підозрювані та підсудні - відстрочку отримують також призовники, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом.

Своє право на відстрочку призовники мають щороку підтверджувати відповідними документами.

Хто може не служити на строковій службі?

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Хлопці, яким на момент призову вже виповнилось 27 років.

Призовники, непридатні до служби за станом здоров'я .

Призовники, які вже відслужили за контрактом.

Ті, в кого батько, мати, брат чи сестра загинули чи отримали інвалідність під час проходження військової служби.

Призовники, які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах.

Особи, засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі чи обмеження волі. Навіть якщо їх звільнили від відбування покарання.

Призовники, які отримали військові офіцерські звання під час здобуття вищої освіти.

Яке покарання за ухилення від служби?

Неявка до військкомату без поважних причин - штраф 85-119 гривень.

Повторне порушення протягом року збільшує штраф до 170-255 грн.

Ухилення від призову карається обмеженням волі на строк до трьох років.

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