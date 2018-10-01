Що у Москві та Києві кажуть про "план" обміну Сенцова

Копирайт изображения УФСВК

Представники російської та української влади нічого не знають про вимогу, яку начебто висуває Росія: звільнити Олега Сенцова лише в обмін на ув'язнених у США росіян - Віктора Бута, Костянтина Ярошенка та Марію Бутіну.

Інформацію про те, що РФ наполягає на такому обміні, оприлюднила 30 вересня російська "Новая газета" з посиланням на свої джерела.

Перемовини про обмін Москва, начебто, збирається вести напряму з Вашингтоном без участі української сторони.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що йому про такий план "нічого не відомо".

Перша заступниця голови Верховної ради Ірина Геращенко, яка також займається питаннями обміну ув'язнених в Росії українців, також заявила, що вона про це не знає.

"Щодо чуток в ЗМІ про начебто перемовини американців і росіян щодо звільнення Сенцова в обмін на російський кримінал, то під час візиту до США і перемовин з американськими високопосадовцями ми такої інформації ні від кого не чули. Нагадаю, що такі чутки росіяни запускали й в історії з Савченко, що начебто вони ведуть переговори про можливість її передачі американцям в обмін на Бута. Але це виявилося чутками", - додала Геращенко.

Хто такі Бут, Ярошенко та Бутіна?

Росіянина Віктора Бута звинувачують в торгівлі зброєю. Його заарештували в 2008 році в Таїланді в результаті спільної операції спецслужб США, Данії, Румунії, країн Південної Америки і власне Таїланду. Екстрадований до США. Визнаний винним судом присяжних і засуджений до 25 років в'язниці за участь в змові з метою контрабанди зброї - ракет "земля-повітря" і автоматів Калашникова в Колумбію.

Костянтин Ярошенко - льотчик цивільної авіації. Арештований в 2010 році в Ліберії за підозрою в підготовці до нелегального перевезення великої партії кокаїну з Південної Америки до Ліберії і Гани. Переданий США. У 2011 році засуджений до 20 років в'язниці в США. У 2013 році суд відхилив апеляцію адвокатів Ярошенка.

Росіянку Марію Бутіну затримали в Вашингтоні в липні. Її звинувачують у шпигунстві на користь РФ та називають іноземним агентом без належної реєстрації.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.